Madrid estudia limitar a menos de 10 personas los grupos permitidos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este sábado que la Consejería de Sanidad está «estudiando una especie de operación retorno» contra la propagación del Covid-19 a la vuelta de las vacaciones.

«Está la Consejería de Sanidad estudiando una especie de operación retorno, teniendo en cuenta que en las próximas semanas seremos más», ha manifestado la presidenta regional en una entrevista en Cadena Cope.

En concreto, Ayuso ha indicado que la Consejería de Sanidad está terminando una orden sobre los agrupamientos de personas, pero que también lleva aparejado «un incremento de PCR» y «estrategia serológica».

Así, ha precisado que se está estudiando reducir el número de personas al que están limitadas las reuniones, que actualmente es de 10 tanto en espacios abiertos como cerrados, «porque ahora mismo es donde se está produciendo el mayor número de contagios».

«Ojalá no tuviéramos que aplicar estas medidas, nadie se imagina lo que lo lamento, porque es todo el rato coartando libertad y estudiando qué tienen que hacer los demás, que es algo que a mí me horroriza», ha expresado Ayuso.

Sin embargo, según ha manifestado, «toca en estos instantes recordar una y otra vez que no se están guardando en algunas ocasiones las distancias de seguridad», algo «muy español y mediterráneo», con «la cuestión de los abrazos, el estar todos juntos», y ha subrayado que «hemos de acostumbrarnos a separarnos mucho».

También ha destacado la importancia de «cuidar al vulnerable», a las personas que tiene patologías y unas edades determinadas, aunque ha señalado que ya se está haciendo y que por eso han bajado los contagios en estas edades.

«Pero no nos podemos relajar, ni siquiera cuando conocemos a la persona con la que nos encontramos. No vale dar un abrazo a un amigo de toda la vida pensando que como le conoces desde siempre el virus no se va a propagar entre los dos. Puede que uno de los dos sea asintomático y le esté causando un daño enorme al otro», ha advertido.

