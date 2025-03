Madrid pide más de 200 policías a Marlaska para ampliar los confinamientos

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Miércoles, 23 de septiembre 2020, 10:45 | Actualizado 15:30h. Comenta Compartir

Los madrileños se barruntaban desde hace días que el confinamiento de las 37 zonas sanitarias acordado la pasada semana no iba a ser más que el primer paso para frenar la desbocada escalada del virus en la comunidad y sus peores temores se van cumpliendo. El viceconsejero de Sanidad de Madrid, Antonio Zapatero, anunció hoy oficialmente que el Gobierno regional no solo estudia efectivamente la «ampliación» de esas áreas de aislamiento, sino que también valora seriamente imponer a toda la autonomía restricciones similares a las vividas en las fases de la desescalada. de la pasada primavera. Todo ello, por el «crecimiento sostenido» de la pandemia en Madrid en las últimas semanas, donde, no obstante, las autoridades sanitarias ven los primeros síntomas que apuntarían a cierta estabilización.

Zapatero comunicó que probablemente el viernes el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso apruebe la normativa (que entraría en vigor el lunes) para aislar a los nuevos barrios cuyos vecinos se sumarán a los 850.000 madrileños que ya han visto limitada su movilidad. No obstante, entre los técnicos de la Comunidad de Madrid están surgiendo en las últimas horas cada vez más dudas sobre la efectividad real de los confinamientos selectivos, dado la imposibilidad de hacer cumplir el aislamiento efectivo y la confusión que, tres días después de los cierres, sigue reinando entre los ciudadanos afectados.

En cualquier caso, el Ejecutivo autonómico cree que no tiene suficientes agente locales para hacer conseguir cumplir ni siquiera las actuales cuarentenas. El vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, pidió hoy al Gobierno de Sánchez y a su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que de forma «urgente» destine 221 policías nacional y guardias civiles para incorporarse a los controles de las zonas aisladas, que hasta ahora han sido competencia exclusiva de los cuerpos municipales de los municipios afectados. Todo ello al margen de que el Ejército sea movilizado en tareas de desinfección de instalaciones públicas de la región.

Es por ello, que el Gobierno autonómico -tal y como adelantó Zapatero- no lo va a fiar todo a estos aislamientos parciales y ya se plantea, al margen de ampliar las zonas de cierre, imponer restricciones comunes a toda la comunidad, sobre todo en cuestión de aforos o limitaciones de ocio. Según fuentes del Ejecutivo de Díaz Ayuso, los especialistas de la comunidad valoran, entre otras medidas, establecer el 50% el aforo de la hostelería, prohibir el consumo en barra y acortar horarios en toda la autonomía. Zapatero también abrió la puerta al cierre de algunos espacios públicos. «La mayoría de parques y jardines facilitan la agrupación de personas y estas medidas son tendentes a limitar estas agrupaciones», avisó.

A la espera

Sea como fuere, estas nuevas restricciones, como los confinamientos de las 37 zonas sanitarias acordados la pasada semana, deberán ser refrendadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que todavía no se ha pronunciado ni tan siquiera sobre el primero de los paquetes. Por ello, el Gobierno autonómico no ha empezado a multar este miércoles a las personas que abandonan sin motivo las zonas ya cerradas como era su intención. La comunidad va a esperar a tener el visto bueno de los jueces para hacer efectivas las sanciones.

«El principal objetivo de estas medidas es evitar el confinamiento de toda la comunidad de Madrid porque ello trae consecuencias trágicas para determinados sectores», apuntó el viceconsejero, espantando la posibilidad del temido cierre de toda la autonomía. El máximo responsable de la lucha contra la pandemia del Ejecutivo de Díaz Ayuso se mostró convencido de que los confinamientos selectivos y las otras restricciones en toda la comunidad evitarán el cierre total de la región, sobre todo porque –afirmó- tajante los «datos» ya comienzan a mostrar un «horizonte» de «estabilización y de «tendencia leve a la mejoría», que permiten ver el futuro con cierto optimismo. Zapatero, entre otras cuestiones, hizo énfasis en la transmisión del virus en Madrid está creciendo menos en la actualidad que en otras diez autonomías.

16 zonas

Así las cosas, serán los datos del nuevo informe semanal epiodemiológico los que marquen la pauta, aunque los técnicos de la Comunidad de Madrid -tal y como recordó este miércoles la directora general de Salud Pública, Elena, Andradas- no solo tendrán en cuenta la incidencia acumulada para decidir las nuevas áreas que serán aisladas, sino también si la tendencia de la transmisión es al alza y si son zonas conexas a otras áreas de altos niveles infectivos y fácilmente aislables del resto.

Y en ese informe aparecen serias candidatas. Son las 16 de áreas sanitarias que superan el listón del millar de contagios fijado por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid pero que todavía no han sido confinadas. Algunas de estas zonas ya estaban por encima de los límites la pasada semana pero se libraron por sus dificultades de aislamiento u otros factores, pero la mayoría de estas áreas han entrado en esta temida 'lista negra' en las últimas horas. Las 16 zonas en el punto de mira para acompañar a las 37 ya aisladas son 9 de Madrid capital y 7 de otros municipios.

En Madrid se trata de los barrios o zonas de Lavapiés (1.037 casos por cada 100.000 habitantes), Canillejas ( 1.095), García Noblejas (1.026), San Isidro (1.213), Rafael Alberti, (1.047), Orcasitas (1.046), Vicálvaro-Artilleros ( 1.035), Campo de la Paloma ( 1.194) y Villaamil ( 1.095).

Ya fuera de la capital, las zonas candidatas al aislamiento son Las Fronteras en Torrejón de Ardoz con 1.115 casos; Doctor Trueta y Miguel Servert en Alcorcón con 1.339 y 1.117, respectivamente; Alcalde Bartolemé González, en Móstoles, con 1.019; Panaderas, en Fuenlabrada, con 1.078; Sierra de Guadarrama, en Collado Villalba con 1.064 y el pueblo entero de Villa del Prado con 1.057 positivos.