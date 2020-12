María Río: «No se va a aprobar ningún producto sin todas las garantías» La vicepresidenta y directora general de Gilead España asegura que para salir de esta crisis «hace falta grandeza de miras, poner el bien común por encima del particular» María Río, vicepresidenta y directora general de Gilead España, en las oficinas de la compañía en Madrid. / iñaki martínez NOELIA A. ERAUSQUIN Lunes, 21 diciembre 2020, 00:32

El Remdesivir, uno de los medicamentos utilizados para tratar la covid-19, ha puesto a la biofarmacéutica Gilead en el foco de la actualidad. Anteriormente acaparaba la atención internacional por otros avances, como los relacionados con el tratamiento del VIH y la hepatitis C. La vicepresidenta y directora general en España de esta multinacional es la asturiana, de Noreña, María Río, licenciada en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en Dirección y Administración de Empresas por el IESE de Barcelona.

-Gilead tiene una estrategia arriesgada, reconocen que persiguen casi imposibles. ¿Pensó alguna vez que una pandemia podría darles esta repercusión?

-Es normal que en una pandemia los ojos de todos se vuelvan hacia quien puede ofrecerles soluciones, ilusión, esperanza. Es lógico que nosotros, como laboratorio especialista en virología, y por haber desarrollado el primer medicamento que ha sido aprobado para tratar esta enfermedad, nos hayamos hecho un poquito más populares.

-¿Qué papel juega España en una multinacional como Gilead?

-Somos una importante filial de Gilead Inc. en la que replicamos todos sus departamentos. La parte dedicada al VIH es la más extensa. España juega un papel muy importante, prueba de ello es su protagonismo en el desarrollo de remdesivir, ha sido el país, después de los Estados Unidos, en el que más centros han participado y más pacientes han tenido acceso a él en esta fase.

-¿Cómo logra rentabilidad una compañía que busca soluciones tan complejas en un sector en el que los procesos suelen ser muy largos y costosos?

-Poniendo nuestro foco en enfermedades que amenazan la vida y exigiéndonos que nuestros productos sean verdaderamente innovadores. Nuestra compañía fue fundada por investigadores que buscaban soluciones a una lacra tan terrible como el VIH y hemos conseguido algunos de los mayores avances contra esta enfermedad. Después hemos sido uno de los protagonistas en la exitosa lucha contra la hepatitis C, y, ahora, pioneros la terapia celular. La rentabilidad ha sido una consecuencia necesaria y lógica de nuestro buen trabajo.

-¿Cómo se llegó a la conclusión de que el Remdesivir podría funcionar contra la covid-19?

-Era un producto que ya teníamos en nuestra cartera desde hacía diez años y había sido estudiado en otros virus como el ébola y para otras enfermedades como SARS o MERS provocadas por otros tipos de coronavirus. Este hecho, unido a la potencia del producto, nos hizo pensar que, tal vez, podía ser eficaz contra la covid-19. Por eso, comenzamos a trabajar sin tregua en su desarrollo clínico y estamos muy orgullosos de haber podido hacer en pocos meses el trabajo que normalmente ocupa varios años.

-¿Cómo está logrando el sector acortar tanto los procesos?

-Han tenido que concurrir muchos factores: multiplicar el número de participantes en los ensayos clínicos y aumentar extraordinariamente el esfuerzo. Se han reorganizado las plantas de producción; multiplicado las inversiones a riesgo, producido antes de tener una confirmación de la eficacia; se han establecido acuerdos de colaboración... No menos importante ha sido la coordinación con las administraciones públicas y las agencias reguladoras.

-Pero hay quien pone en duda la seguridad de las vacunas...

-Debemos tener una plena confianza en las autoridades regulatorias. Ellas no van a dar su aprobación a ningún producto que no tenga todas las garantías. Actúan con altísimo rigor e imparcialidad.

-¿Se ha tenido poco en cuenta la opinión de los profesionales sanitarios para tomar decisiones?

-Sin duda, la opinión de los profesionales sanitarios debe ser escuchada con la máxima atención en una situación como esta. Ellos son los que están en contacto directo con lo peor de esta enfermedad y debemos impulsar su presencia en todos los foros.

-¿Cómo ve la salud de la industria farmacéutica española?

-Esta crisis ha permitido que se perciba su verdadera contribución. Este sector ha demostrado durante esta pandemia su extraordinaria capacidad de innovar aportando soluciones en tiempo record y España tiene un gran protagonismo. Es el país de Europa con más ensayos clínicos en covid-19.

-¿Hay enfermedades de primera y de segunda y también países de primera y de segunda?

-Remdesivir fue desarrollado en un inicio para un virus como el ébola que no es propio de países desarrollados. Además, la nueva realidad nos hace ver que en temas de salud ya no tiene cabida esta distinción. O hay una solución para todo el mundo o no la habrá para nadie.

-¿Cuándo cree que podremos volver a la normalidad?

-No lo sé, ni creo que nadie lo sepa. Con optimismo y, permítame la broma, puedo decir que ya queda un día menos. Todos los avances médicos nos hacen pensar que va a ser más pronto que tarde.

-¿Cómo llegó a ser vicepresidenta y directora general en España de Gilead?

-Quiero creer que es el resultado de todo lo estudiado, de todo lo aprendido, de mucho trabajo y de haber estado rodeada de gente muy valiosa. Pero, para mí, ocupar una dirección general o ser nombrada vicepresidente a nivel global nunca ha sido un objetivo vital. Eso sí, siempre he tratado de responder lo mejor que he sabido a los retos que se me han ido planteando.

-También directiva de una empresa... ¿Cómo ve la economía?

-Con una lógica preocupación a la vista de los datos. Pero quiero tener esperanza. Somos un país que ha sido capaz de superar muchas veces situaciones muy difíciles y lo hemos hecho con éxito. Para esto hace falta grandeza de miras, quiero decir, que seamos capaces de poner el bien común por encima de cualquier interés particular.

-¿Qué hará falta para salir de la crisis económica?

-Tendríamos que buscar la manera de que las empresas que están sufriendo su impacto puedan encontrar una vía para recuperar su actividad. Debemos hacer todo lo posible para recuperar cuanto antes el sector turístico y con los avances en las vacunas y tratamientos puede ser alcanzable en el corto plazo. También deben ser una prioridad las familias vulnerables. Tenemos la oportunidad de aprovechar los fondos destinados a España dentro de los planes europeos de recuperación, 140.000 millones que podrían ayudar a paliar algunos de los efectos de esta pandemia.

-¿Cómo cree que nos ha cambiado esta crisis sanitaria?

-Nos ha hecho conscientes de lo vulnerables que somos y de lo pequeño que es el mundo. Ya nunca vamos a considerar un problema de salud que ocurre a miles de kilómetros como algo ajeno. También nos ha hecho dar mayor valor a la vida que teníamos hasta hace un año y a cosas tan aparentemente insignificantes como son un beso, un abrazo o una charla amistosa. También está cambiando nuestra forma de trabajar. La situación nos ha permitido eliminar barreras y trámites que no aportan valor.