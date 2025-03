Las mascarillas son clave para evitar contagios de la Covid-19

EP Madrid Lunes, 15 de junio 2020, 13:51 | Actualizado 14:05h. Comenta Compartir

Un estudio realizado por un equipo de investigadores dirigido por un profesor de la Universidad de Texas A&M (Estados Unidos) ha descubierto que no llevar una mascarilla aumenta drásticamente las posibilidades de que una persona se infecte por el virus de la Covid19.

El equipo examinó las posibilidades de infección por la Covid-19 y cómo el virus se transmite fácilmente de persona a persona. A partir de las tendencias y procedimientos de mitigación en China, Italia y la ciudad de Nueva York, los investigadores encontraron que el uso de mascarilla redujo el número de infecciones en más de 78.000 en Italia del 6 de abril al 9 de mayo y en más de 66.000 en la ciudad de Nueva York del 17 de abril al 9 de mayo.

«Nuestros resultados muestran claramente que la transmisión por aire a través de aerosoles respiratorios representa la ruta dominante para la propagación de la Covid-19. Analizando las tendencias de la pandemia sin cubrir la cara usando el método estadístico y proyectando la tendencia, calculamos que más de 66.000 infecciones fueron prevenidas usando una mascarilla en poco más de un mes en la ciudad de Nueva York», explica Renyi Zhang, autor principal del trabajo, que se ha publicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Estos investigadores han llegado a la conclusión de que el uso de una mascarilla en público corresponde al medio más eficaz para prevenir la transmisión entre humanos. «Esta práctica barata, junto con el distanciamiento social y otros procedimientos, es la oportunidad más probable para detener la pandemia de la Covid-19», apostilla el científico.

«Nuestro estudio establece muy claramente que el uso de una mascarilla facial no sólo es útil para evitar que las gotas de la tos infectadas lleguen a personas no infectadas, sino que también es crucial para que estas personas no infectadas eviten respirar las diminutas partículas atmosféricas (aerosoles) que las personas infectadas emiten al hablar y que pueden permanecer en la atmósfera durante decenas de minutos y pueden viajar a decenas de metros», indica otro de los expertos, Marco Molina.

Hasta el 45% de los contagios pueden ser asintomáticos

Mientras, otro estudio asegura que un extraordinario porcentaje de personas infectadas por el virus de la Covid-19, hasta el 45 por ciento, nunca muestra síntomas de la enfermedad, según los resultados de un análisis de Scripps Research (Estados Unidos) de conjuntos de datos públicos sobre infecciones asintomáticas.

Los hallazgos, publicados en la revista 'Annals of Internal Medicine', sugieren que las infecciones asintomáticas pueden representar un papel significativo en la temprana y continua propagación de la Covid-19. El informe destaca la necesidad de realizar pruebas exhaustivas y de rastrear los contactos para mitigar la pandemia.

«La propagación silenciosa del virus hace que sea aún más difícil de controlar. Nuestra revisión realmente destaca la importancia de las pruebas. Está claro que con una tasa tan alta de asintomáticos, necesitamos echar una red muy amplia, de lo contrario el virus continuará evadiéndonos», explica el líder de la investigación, Eric Topol.

Los investigadores recopilaron información de estudios de pruebas en 16 cohortes diversas de todo el mundo. Estos conjuntos de datos, reunidos a través de búsquedas de palabras clave de PubMed, bioRxiv y medRxiv así como búsquedas en Google de informes de noticias relevantes, incluían datos sobre residentes de asilos, pasajeros de cruceros, reclusos de prisiones y varios otros grupos.

«Lo que virtualmente todos ellos tenían en común era que una gran proporción de los individuos infectados no presentaban síntomas. Entre los más de 3.000 presos de cuatro estados que dieron positivo para el coronavirus, la cifra fue astronómica: 96 por ciento asintomáticos», argumenta Oran.

La revisión sugiere además que los individuos asintomáticos son capaces de transmitir el virus durante un largo período de tiempo, quizás más de 14 días. Las cargas virales son muy similares en personas con o sin síntomas, pero sigue sin estar claro si su infecciosidad es de la misma magnitud. Para resolver esa cuestión, necesitaremos estudios a gran escala que incluyan un número suficiente de personas asintomáticas.

Los autores también concluyen que la ausencia de síntomas puede no implicar una ausencia de daño. Las tomografías computarizadas realizadas en el 54 por ciento de los 76 individuos asintomáticos del crucero Diamond Princess parecen mostrar anormalidades pulmonares subclínicas significativas que aumentan la posibilidad de que la infección por SARS-CoV-2 afecte la función pulmonar que podría no ser evidente de inmediato.