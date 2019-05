«Aún hay miedo a pronunciar la palabra cáncer» Margarita Fuente, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias. / PABLO LORENZANA Margarita Fuente | Presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Asturias «Hay que ser valientes. Hablar de la enfermedad como se habla de una persona que ha sufrido un infarto» CECILIA PÉREZ Domingo, 5 mayo 2019, 03:45

Un cáncer de mama hizo que Margarita Fuente (Oviedo, 1954) aprendiera una lección de vida. No solo eso, sino que aquel proceso la ha llevado hasta donde está ahora: preside desde hace seis años la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias, puesto desde el que aboga por «normalizar» y desterrar el miedo a hablar de una enfermedad en la que la lucha y la esperanza caminan de la mano. Una enfermedad «dura» rodeada aún de cierto tabú y, pese a todos los avances, sin la atención adecuada en el aspecto psicológico, por ejemplo.

-Si le nombro la palabra cáncer ¿qué es lo primero que le viene a la mente?

-Es una enfermedad dura y muy impactante.

-¿Hay miedo a pronunciar esta palabra?

-Creo que sí. Hemos avanzado, pero todavía se observa un poco de resquemor a la hora de hablar de ello, sobre todo los propios medios de comunicación. Se dice que alguien fallece por una 'larga enfermedad' y en el 90% de los casos queremos decir un cáncer, muy rara vez se dice que ha muerto de cáncer.

-¿Hay que normalizar?

-Sí. Cuanto más, mejor, porque es una enfermedad impactante en la que por suerte hemos mejorado, hemos avanzado, hay muchos casos en los que se sale adelante, otros en que se cronifica y se vive con ello... Hay que ser valientes, asumirlo y hablar del cáncer como lo hacemos de otra persona que haya tenido un infarto.

-¿Qué papel cumple la asociación en este sentido?

-Tenemos tres misiones. En primer lugar, tratamos de potenciar la prevención; también ayudar a las personas que pasan por este proceso desde el principio hasta el final y a sus familias y, finalmente, apoyamos a la investigación, que es lo que nos va a permitir avanzar para ir ganando batallas a la enfermedad.

-¿Qué es lo primero que necesita, más allá de las atenciones médicas, una persona a la que se le detecta un cáncer?

-En el momento del diagnóstico es muy importante que alguien le escuche para ver qué le preocupa en ese momento. El diagnóstico es un 'shock', un vértigo que te entra por dentro porque no sabes lo que va a pasar en un futuro, si tu enfermedad va a ser curable o no, si está en un estadio temprano o no... Es un momento de tanto vértigo que se te nubla la mente. Por eso, lo primero que se necesita es que alguien con calma, tiempo y empatía te escuche. Porque, al margen de la cuestión médica, a uno le preocupa su situación laboral, si tienes niños pequeños, cómo decírselo a tus padres, qué secuelas vas a tener... Es un impacto adicional al físico que a veces queda un poquito fuera.

-¿Qué ocurre con la carga psicológica?

-Las emociones están a flor de piel. Son momentos de mucha tensión, angustia, miedo... Pero también te sirve para poner las cosas en su sitio, valoras mucho la amistad, el cariño, todo es muy emocional.

-Sin embargo, Asturias suspende en atención psicológica a los enfermos de cáncer y a sus familias

-Pasa en toda España. La mayor parte de las comunidades tienen una atención deficitaria porque existen psicólogos en general, que hacen lo que pueden y muy buena labor, pero no son psicólogos especializados. No hay profesionales a los que se les pueda derivar, por lo que sería muy interesante que la atención psicológica formara parte de la cartera de servicios básicos con personas especializadas.

Actuar con «normalidad»

-¿La asociación que usted preside suple esa carencia?

-Proporcionamos varios programas. El del voluntariado hospitalario y a domicilio ofrece un apoyo emocional, escuchar al enfermo y a su familia. Cuando esa persona necesita una atención más profesionalizada ya intervienen los psicólogos. En Asturias tenemos tres facultativos, en Oviedo, Gijón y Avilés.

-¿Está la sociedad preparada para entablar relación con un enfermo de cáncer?

-Pues yo te diría que, en general, no se sabe como interactuar con un enfermo de cáncer y eso, cuando se pasa la enfermedad, se nota.

-¿Cómo se debe actuar?

-Con normalidad. No dramatizar, no victimizar, preguntar cómo estás, ofrecer ayuda, tratar de ser normal. Eso mismo es extrapolable a la familia, porque aquí llegan familiares que no saben qué hacer. Nosotros damos herramientas para saber cómo interactuar con el enfermo porque tampoco se puede ser muy condescendiente; hay veces que hay que forzarle a salir, por ejemplo.

-¿Cómo afecta el diagnóstico a la familia?

-El impacto es muy grande y se nota mucho cuando una persona tiene o no un entorno familiar que lo apoye. Pero también está el aspecto laboral del paciente y el impacto económico que genera la enfermedad. Por eso, desde la Asociación proponemos un documento que presentamos a todos los grupos políticos, para que tomen en consideración este aspecto. Hay que analizar la situación laboral de cada paciente y tratar de incluir en el expediente médico el impacto que genera la enfermedad para alcanzar una atención integral.

-¿En el cáncer la esperanza es lo último que se pierde?

-Siempre se piensa en salir de ello. Tener esperanza te hace seguir adelante, luchar con energía y positivismo.

-Debate sobre el derecho a una muerte digna. ¿Qué postura tiene la Asociación?

-A nosotros lo que nos preocupa es que haya una buena atención en cuidados paliativos, que la persona tenga todas las atenciones necesarias que le eviten tener cualquier tipo de sufrimiento, dolor y angustia hasta que llegue el momento final. Y que esos cuidados lleguen a todos por igual.

-¿Hay escasez de recursos?

-Desde la Asociación echamos en falta esa parte psicosocial que es la que no hay y es muy importante.

-Estamos en plena campaña preventiva sobre el cáncer de colon. ¿Qué incidencia hay en Asturias?

-La Consejería de Sanidad, desde el año 2016, se puso las pilas en materia de prevención, por lo que hemos pasado de una situación donde estábamos, no digo a la cola, pero sí en comparación con otras comunidades a un nivel más bajo. De aquí a 2021 se habrá llamado a toda la 'población diana', que son las personas entre los 50 y 69 años.