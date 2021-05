«Este verano habrá más mosquitos tigre y vamos a notar más su picadura» Mikel Bengoa - Doctor en Biología y experto en el 'Aedes albopictus' La población de este molesto insecto se ha duplicado debido al calor y a que ha llovido más esta primavera Mikel Bengoa. / r.c. JOSÉ ANTONIO GUERRERO Madrid Martes, 11 agosto 2020, 07:31

El mosquito tigre nace y muere en apenas un mes y a lo largo de su vida no volará más de 450 metros, aunque no suele alejarse mucho de su lugar de cría, que puede ser desde el agua de un plato de maceta, un cubo olvidado o el imbornal de la calle. Con el calor y las generosas lluvias primaverales, la población de este mosquito, agresivo, luego voraz y 'picón', se ha duplicado, y su presencia se extiende por toda nuestra geografía. «Ha habido un aumento exponencial, con presencia en zonas donde no es habitual», advierte Mikel Bengoa (San Sebastián, 41 años), doctor en Biología, uno de los mayores expertos en mosquito tigre ('Aedes albopictus') y colaborador de la empresa de control de plagas Anticimex.

-¿En qué territorios se ha alertado ya de la presencia del mosquito tigre?

-En toda la cuenca mediterránea, en Madrid, Huesca, Zaragoza, Sevilla, Córdoba, Jaén y Extremadura, pero en estos lugares del interior la incidencia es menor. Sí hemos observado que la población en Cataluña, Valencia y Murcia es muy elevada.

-Hace unos años no se paraba de hablar de los riesgos que comportaba el mosquito tigre, ¿hemos bajado la guardia?

-Tal vez sea porque tenemos otros enemigos como la covid-19, pero lo cierto es que el mosquito tigre sigue manteniendo su capacidad de transmitir enfermedades. En 2018 se dieron seis casos autóctonos de dengue en España. La ventaja del confinamiento y las restricciones de movimientos es que este año se reduce la probabilidad de casos importados de dengue de otros continentes.

-Hemos tenido una primavera más lluviosa de lo normal, ¿ha incidido en un mayor número de colonias de mosquito tigre?

-Sí, estamos observando en torno al doble de la población que en 2019. ¡Y aún falta mucho para dar por finalizada la temporada de mosquito tigre! Suele ir de mayo a octubre, y tiene su pico entre agosto y septiembre.

LA FRASE: «Eliminando el agua que queda estancada en sumideros o cubos ya cortamos su ciclo de vida»

-Hablaba de las ventajas del confinamiento, ¿y las desventajas?

-Muchas segundas residencias no se han mantenido correctamente y han podido tener focos de cría que no se han eliminado. Además, antes estábamos en la oficina y ahora estamos más tiempo en nuestra casa, en el balcón, en el jardín... el ambiente ideal para el mosquito tigre, por lo que sufrimos más sus picaduras. Hay más mosquitos tigre y encima los vamos a notar más.

-¿Qué medidas domésticas propone?

-Por suerte en España las enfermedades que transmite el mosquito tigre -el dengue, el zika o la chikunguya- no son autóctonas, y no constituyen un problema real para la población en general, aunque los que nos dedicamos a la investigación y al control de esta especie tenemos muy en cuenta su capacidad de transmisión de enfermedades. Lo que preocupa a la población en general son sus picaduras y la reducción de calidad de vida que les provoca el no disfrutar de sus terrazas sin ser devorados por los mosquitos. Las medidas se basan en eliminar los lugares de cría. El mosquito tigre necesita agua para que se desarrollen las larvas. Eliminando ese agua estaremos cortando su ciclo de vida. La característica del mosquito tigre es que se ha adaptado perfectamente a criar en pequeños recipientes que le ofrecemos sin querer, como los platos de las macetas o un cubo con agua de lluvia o un sumidero. A nivel personal, podemos emplear repelentes tópicos. Los que recomienda la Organización Mundial de la Salud son los que más eficacia tienen, como aquellos formulados con DEET o Icaridina.

-Así que si tengo una maceta con agua en el plato... ¿es peligroso?

-Si ese agua de la maceta no la cambiamos cada 7 días (o no se seca en ese periodo) seguramente será un foco de cría. Tener agua estancada tiene un efecto llamada para los mosquitos, ya que se genera una humedad en el entorno que les es muy conveniente.

-Y a nivel general, ¿qué estrategias de control propone para frenar su propagación?

-Como la mayoría de focos de cría se suelen encontrar en espacios privados, somos nosotros mismos los que tenemos que eliminarlos. Pero los ayuntamientos también han de trabajar en este control, aplicando larvicidas en los imbornales, que son grandes criaderos de mosquitos tigre, y sobre todo concienciando a sus ciudadanos.

-Al margen del mosquito tigre, se habla ahora del 'Aedes japonicus', un mosquito transmisor del virus del Nilo que se ha vuelto a detectar en la cornisa cantábrica, ¿es preocupante?

-El 'Aedes japonicus' fue detectado por primera vez gracias a un aviso de un ciudadano a través de la app gratuita Mosquito Alert, la cual animo a usar para mandar fotos de los mosquitos que nos pican. Es un mosquito que efectivamente puede transmitir el virus del Nilo, pero esta capacidad también la tiene nuestro mosquito más común, el 'Culex pipiens'. Tenemos muy pocos datos del 'Aedes japonicus', así que hay que seguir investigando para ver en qué medida puede transmitir este virus, que afecta principalmente a aves y caballos. No parece que sea un mosquito tan agresivo como el mosquito tigre. Se espera también que lleguen a España otros mosquitos invasores. Hay que estar preparados.