¿Un millón de vacunas cada 72 horas a partir de primavera? Los retrasos de los suministros abocan a Sanidad a un ritmo de inoculaciones infernal para lograr la inmunidad de rebaño a finales de verano MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Jueves, 4 febrero 2021, 11:18

Este jueves en el Ministerio de Sanidad, una semana más, toca reajustar el calendario de vacunación. O lo que es lo mismo: retrasar millones de inoculaciones y apretar, todavía más, la ya ajustadísima agenda prevista a partir de primavera, cuando el Gobierno confía, a pesar de las constantes demoras, en que se produzca el milagro de la llegada masiva de viales que salve su promesa de conseguir la inmunidad de rebaño del país con la vacunación del 70% de la población.

Los ministros de Política Territorial y de Sanidad, Miquel Iceta y Carolina Darias, el pasado miércoles se afanaron en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en subrayar la «buena noticia» de que el Gobierno ya tiene el compromiso de los tres laboratorios que tienen la autorización europea (Pfizer, Moderna y Astrazeneca) de que antes de abril llegarán a España no menos de 6.797.185 dosis. Darias también puso de relieve que ya se han entregado al país más de 2,2 millones de inyectables y se mostró convencida ante las comunidades de que el panorama cambiará radicalmente a partir de abril con el incremento de producción de ampollas por parte de los laboratorios ya autorizados y la incorporación al suministro de alguno de las otras cinco farmacéuticas (Janssen, Sanofi, Curevac, Novavax y Valneva) con las que la Unión Europea ya ha llegado a acuerdos.

Carolina Darias incluso este miércoles dejó abierta, por primera vez, la puerta a que la vacuna rusa, la hasta ahora controvertida Spútnik V, se inocule en España si la Agencia Europea del Medicamento (EMA) autoriza su comercialización.

Empresa titánica

Pero aun con la ayuda de Moscú, la empresa de que 33 de los 47 millones de habitantes del país estén inmunizados para finales de septiembre se presenta titánica, cuando no «casi imposible», tal y como subrayaron el miércoles varios consejeros autonómicos, que recordaron que en cinco semanas España solo ha logrado inmunizar por completo (dos dosis) a medio millón de personas. O lo que es lo mismo, poco más del 1% de la población del país.

Así las cosas, los retrasos acumulados han provocado que el ritmo de entrega e inoculación de viales, que al inicio de la campaña ya debía de ser de casi un cuarto de millón de inyecciones diarias para cumplir las promesas del Gobierno, tenga que elevarse a casi 320.000 pinchazos cada uno de los 182 días que separan el 1 de abril, cuando Sanidad espera el ‘boom’ de las entregas, y el 30 de septiembre. O sea, según los nuevos cálculos del Ejecutivo central, deben producirse un millón de inoculaciones cada 72 horas, fines de semana y festivos incluidos, para conseguir vacunar en ese periodo a 28,5 millones de personas con 57 millones de pinchazos.

Darias insistió ante los consejeros autonómicos en que el sistema sanitario español, si recibe suministros suficientes, es capaz de mantener ese ritmo, aunque se trate de una ‘velocidad de crucero’ que solo en días puntuales ha alcanzado el Reino Unido con una población un 42% mayor que la de España y un suministro constante y engrasado desde diciembre.

Solo 45.000

Sea como fuere, la actual velocidad de vacunación en España es muchísimo menor. En los 40 primeros días de campaña el país presenta una media que no llega a los 45.000 pinchazos diarios. En las jornadas récords, en las que acababan de llegar suministros y no escaseaban los viales en ninguna comunidad ni ciudad autónoma para los grupos señalados, España no ha superado jamás las 100.000 inoculaciones diarias.

En Sanidad, no obstante, están convencidos de que la situación va a comenzar a cambiar radicalmente a corto plazo. De acuerdo con los nuevos cálculos que el departamento de Darias ha elaborado tras obtener el compromiso de entrega en los próximos dos meses de Pfizer, Moderna y AstraZeneca, en breve se deberían de repetir de forma constante las jornadas con más de 100.000 pinchazos, para acabar por triplicar ese ritmo con la llegada de la primavera hasta alcanzar, al menos, los 2,2 millones de inoculaciones semanales.