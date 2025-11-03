El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una joven sufre un episodio de migraña. K. T.

Los neurólogos advierten que la cirugía contra la migraña carece de base científica

Los especialistas recomiendan a los pacientes que rechacen las técnicas quirúrgicas para esta patología que les ofrecen algunas clínicas y hospitales

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 15:07

Comenta

La Sociedad Española de Neurología (SEN), la organización que agrupa a la mayor parte de los especialistas en esta materia, ha lanzado una alerta pública ... para pedir a los enfermos de migraña que rechacen cualquier cirugía para paliar esta patología que les puedan ofrecer porque «no hay evidencia científica robusta alguna» que respalde la efectividad y seguridad de estos procedimiento quirúrgicos.

