La OMS rechaza realizar test de Covid a toda la población Destaca la necesidad de que las pruebas se realicen con un «muestreo inteligente» para ayudar a conocer la situación de la epidemia tanto a nivel nacional como internacional EUROPA PRESS Miércoles, 10 junio 2020, 12:41

La directora del departamento de Salud Pública y de Ambiente en la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha rechazado la realización de test de Covid-19 a toda la población porque, a su juicio, aportaría «pocos beneficios».

Durante su participación en los encuentros 'Conversaciones 2020', organizados por elEconomista, Neira ha comentado que la realización de pruebas de detección del nuevo coronavirus de forma universal daría una fotografía del momento actual, por lo que había que repetirlas cada día.

Un hecho que, tal y como ha advertido, haría que cada día se tuvieran que hacer 47 millones de test, lo que sería una medida «muy excesiva». Además, ha recordado que en España se ha llevado a cabo el estudio de seroprevalencia y se ha visto que son «muy pocos» los españoles que se han contagiado.

Por ello, la dirigente de la OMS ha destacado la necesidad de que los test se realicen con un «muestreo inteligente» para ayudar a conocer la situación de la epidemia del coronavirus tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, y respecto al uso obligatorio de las mascarillas, como así se ha establecido en España, Neira ha comentado que la OMS no establece que tengan que ser obligatorias para toda la población ya que pueden acarrear problemas a determinadas personas como, por ejemplo, a pacientes con patologías respiratorias.

En este sentido, la directora del departamento de Salud Pública de la OMS ha recordado que la higiene de manos es la medida que «mejor funciona» para evitar la transmisión del virus, al igual que el distanciamiento social.

«Las mascarillas generan otra protección más. Lo que nos preocupa es que den una falsa sensación de seguridad por lo que es importante recalcar que la higiene de las manos es fundamental porque es por donde más se transmite la enfermedad», ha señalado, para reconocer que, por el momento, las mascarillas dan un «añadido más» a todas las medidas de protección.

Dicho esto, Neira ha comentado que el nuevo coronavirus se ha extendido mucho en países donde siempre se han usado las mascarillas como, por ejemplo, Japón o China, y que en países donde no son obligatorias, como Suiza, no se ha observado la misma explosión de casos de contagio.

Por ello, la dirigente de la OMS ha defendido que al comienzo de la pandemia no se recomendara a la población el uso de mascarillas, especialmente porque en ese momento los profesionales sanitarios, que eran los que más las necesitaban, no las tenían.

«Cuando no había transmisión comunitaria no existía la necesidad recomendar las mascarillas a nivel universal, y especialmente cuando estábamos en una situación de penuria a nivel de dotación de material sanitario y cuando no había evidencia científica de que fuera a ser coste-efectivo», ha enfatizado.

Finalmente, Neira ha pedido que no se vuelve a una 'nueva normalidad' sino que se haga a una «mejorada nueva normalidad», en la que la que se prime la recuperación económica sostenible a través del aumento de la inversión en energías limpias.

Por otro lado Neira ha comentado que la inmunidad contra el nuevo coronavirus podría durar entre seis y 12 meses. No obstante, esta hipótesis se basa en la inmunidad que han generado otros virus de la misma familia, si bien no existe evidencia científica sólida que lo respalde. «No lo sabemos, pero es cierto que en otros virus de la misma familia la inmunidad dura varios meses, por lo que cabe esperar que las personas que se han infectado por el nuevo coronavirus y han generado anticuerpos puedan tener inmunidad entre seis y 12 meses», ha argumentado la dirigente de la OMS.