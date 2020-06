Sanidad informa de once «brotes activos» en España pero no activa las alarmas El ministerio notifica 125 nuevos casos y suma un solo fallecido pero los indicadores empiezan a alertar de retrocesos MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Lunes, 22 junio 2020, 20:26

La nueva normalidad no ha llegado a España con buenas noticias sobre la evolución de la pandemia. Y es que los últimos datos parecen haber hecho retroceder la epidemia a cifras que no se veían desde hace un mes. Y detrás de ellos están los temidos rebrotes. Sanidad comunicó hoy que desde el inicio de la desescalada se han localizado 36 nuevos focos, de los que once todavía siguen «activos», según explicó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, en referencia a los brotes que más preocupan como los detectados en Huesca, Murcia, Galicia, Fuerteventura, Navarra o País Vasco.

Sin embargo, Sanidad no ve ningún motivo para encender las alarmas. Al menos, por el momento. «Aunque ahora mismo haya brotes la intensidad no va a ser la misma del principio. La evolución va mejor, es muy buena. Los casos descienden lentamente pero de forma estable. Estamos detectando mucho más de que lo que detectábamos hace unas semanas o meses», insistió Simón a pesar de reconocer que persiste el riesgo de se «escape» una «cadena de transmisión» y de que los controles en los aeropuertos no están siendo efectivos, como demuestra el hecho de que los brotes de Murcia y Galicia tienen como origen viajeros que llegaron desde Bolivia y Brasil a Barajas, donde hoy mismo no se estaban haciendo controles de temperatura a los recién llegados.

Es cierto que los datos de este lunes apunta a un descenso en el número de casos notificados en las últimas 24 horas con respecto a los últimos días y que los 125 nuevos infectados comunicados hoy suponen la mejor cifra desde el martes. Sin embargo, ese guarismo queda muy lejos de los 40 nuevos positivos anunciados el lunes de la pasada semana.

Las primeras señales de que la desescalada podría estar provocando ya problemas serios no solo vienen del hecho de que hoy se hayan reportado tres veces más de casos nuevos que el pasado lunes (días de la semana con menos positivos por el efecto de fin de semana), sino que hay que remontarse a finales de mayo (exactamente al lunes 25 de mayo) para encontrar un dato peor en un lunes que el de hoy (entonces fueron 132 nuevos positivos).

Y más signos preocupantes. Los casos diagnosticados en los últimos 14 días, por segunda jornada consecutiva, siguieron subiendo hoy, algo que no se había visto antes durante la desescalada, pasando de 3.714 comunicados el sábado, a los 3.801 del domingo y a los 3.904 de este lunes.

Casi idénticas señales de alerta se vieron hoy en el que quizás es el parámetro que Sanidad mira con más atención desde que España dobló la curva, la denominada 'incidencia acumulada' (AI), el número de casos detectados en los últimos 14 días cada 100.00 habitantes. Y esa AI repuntó en las últimas 24 horas de 8,08 a 8,30 personas.

Con las cifras de contagios confirmados conocidas hoy ( un total de 246.504 positivos) España se consolida como el séptimo país del mundo con más casos de coronavirus confirmados, solo por detrás de Estados Unidos (con casi 2,3 millones), Brasil (más de 1.090.000), Rusia (que se acerca a los 600.000), India (425.000), Reino Unido (305.000) y Perú (251.000).

Más optimistas fueron los datos de Sanidad sobre mortalidad. El CCAES solo sumó un fallecido en las últimas 24 horas y notificó únicamente 21 muertes en la última semana.

Los 28.324 fallecidos reconocidos hoy por el Gobierno (que el INE o las funerarias elevan a más de 40.000) sitúan a España como sexto país del planeta con más víctimas mortales reconocidas, tras Estados Unidos (con 120.000 muertos), Brasil (más de 50.000), Reino Unido (más de 42.700), Italia (con más de 34.600) y Francia (que roza ya los 30.000 decesos).