El PP pide la comparecencia de Illa en el Congreso por las restricciones en Madrid En el partido no creen que la decisión se deba a motivos científicos, porque no existe el comité científico, tampoco el que decía que gestionaba la desescalada» | Almeida asegura que «ahora mismo hay más movilidad en Madrid que ayer»

El PP ha pedido que comparezca el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras «incumplir» el Reglamento del Consejo Interterritorial de Salud e imponer nuevas restricciones en la comunidad de Madrid para tratar de contener la expansión del virus.

El grupo parlamentario popular en la cámara baja ha informado hoy de esa solicitud de comparecencia del titular de Sanidad para que «rinda cuentas» sobre las restricciones que se tienen que aplicar en varias localidades de la comunidad de Madrid.

Según el PP, Sanidad ha incumplido así el Reglamento del Consejo Interterritorial, y ha asegurado que éste exige que los acuerdos de este órgano tienen que ser aprobados por consenso, algo que no ocurrió ya que votaron en contra de la propuesta de aplicar esas restricciones los representantes de Madrid, Galicia, Murcia, Cataluña, Andalucía y Ceuta.

A pesar de que ese acuerdo no fue aprobado por unanimidad, la secretaria de Estado de Sanidad publicó en el BOE al día siguiente la resolución relativa a las nuevas «actuaciones para responder ante situaciones de transmisión de infecciones causadas por el SARS-CoV-2», ha señalado el PP.

Esta formación política ha incidido en que esa resolución, que impone nuevas restricciones en Madrid se ha tomado, ha sido tomada por el Ministerio de Sanidad a pesar de que no contó con el consenso del Consejo Interterritorial.

Almeida: «Ahora mismo hay más movilidad en Madrid que ayer»

Mientras tanto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este sábado que «ahora mismo hay más movilidad en la capital que ayer» debido a la aplicación de las medidas de restricción del Gobierno central que afectan a municipios madrileños con alta incidencia de coronavirus, y que ha tildado de «ocurrencia».

Del mismo modo, se ha preguntado «por qué se produce esta intervención si los números (de contagios) estaban bajando» con las medidas del Gobierno regional. «Hay que reflexionar sobre por qué se produce ahora esta intervención», ha reiterado en una entrevista en 'Cope' recogida por Europa Press. El regidor ha señalado que «el ordeno y mando no consiste solo en publicar en el BOE, sino en dar un plazo perentorio de 48 horas», por lo que ve «lógico» que se hubiera dado algo más de tiempo para aplicar las medidas, ya que ayer se produjo «un gran perjuicio» en hostelería con la anulación de reservas.

Del mismo modo ha criticado que el Gobierno central no establezca mayores controles en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez. «No solo Barajas, Madrid es el principal nudo de transportes, y en Atocha el Gobierno tampoco ha adoptado ninguna precaución», ha apuntado a renglón seguido. Y es que, Martínez-Almeida ha asegurado que «Madrid no expande el virus», sino que la capital «es el principal nudo de comunicaciones», y ve «asombroso que no se hagan test serológicos aleatorios a los turistas que lleguen a Madrid».