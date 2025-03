España vuelve a rozar los diez mil contagios diarios

Daniel Roldán Madrid Viernes, 28 de agosto 2020 | Actualizado 29/08/2020 07:39h. Comenta Compartir

Los contagios en España por la covid-19 rozaron este viernes, por segundo día consecutivo, las diez mil nuevas notificaciones. El Ministerio de Sanidad informó que los ciudadanos que han sido contagiados por el SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia ascienden a 439.286. Son 9.779 personas más que el día anterior, cuando las autoridades sanitarias informaron de que el aumento era de 9.658. El del viernes, es el peor dato de esta segunda acometida del coronavirus. Además se cierra la semana laboral con 33.850 personas más contagiadas.

En este mismo periodo de tiempo, entre el lunes y el viernes, los decesos por la covid-19 subieron en 39 personas, rompiendo la barrera de los 29.000 fallecidos. Si el lunes Sanidad contabilizaba 28.872 pérdidas de vidas humanas, este viernes confirmaba 29.011. A nivel europeo, España ocupa el cuarto lugar en esta trágica clasificación, solo superada por Francia (30.576 decesos), Italia (35.463) y Reino Unido (41.477). Por comunidades autónomas, las más afectadas son Madrid (8.604), Cataluña (5.741) y Castilla-La Mancha (3.042).

Mientras, las regiones continúan su lucha contra el virus. Cataluña, que informó de 1.350 nuevos positivos y nueve fallecidos, decidió prorrogar quince días más las medidas tomadas en la capital ilerdense y en las localidades de Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Seròs, Soses y Torres de Segre. Es decir, reuniones con máximo de diez personas en el ámbito público y privado o limitación del aforo al 50% en bares y restaurantes, tanto en el interior como en las terrazas. Además, el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, Damià Calvet, anunció que había dado positivo.

En Navarra, el grupo Uvesa, dedicado a la producción avícola, porcina y de piensos, anunció el cierre de su planta de Tudela, tras la detección de un brote con 175 casos positivos confirmados.

El informe ministerial también destaca el crecimiento del número de pacientes que necesitan ser ingresados en los hospitales para ser tratados por los profesionales sanitarios. En las últimas 24 horas fueron hospitalizadas 188 personas. Ya son 6.224 los pacientes ingresados en centros médicos y 751 enfermos (36 más que el jueves), en las unidades de cuidados intensivos. Una ocupación de camas que alcanza el 6% de media, aunque hay comunidades que duplican esta cifra como Madrid (14%) y Aragón (13%). La media nacional es de un punto más que la de la jornada anterior. «No es grave pero sí preocupante para una sola patología», reconoció el jueves el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.

Retrasos en la educación

Después de la reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas para determinar los puntos comunes en la vuelta al cole, Asturias anunció este viernes que el curso escolar comenzará más tarde. Eso sí, incidió el Principado, no se cambian los días lectivos que seguirán siendo 175. Este retraso implica que los alumnos de Infantil y Primaria comenzarán el día 22 de septiembre -no el 10- y Secundaria y Bachillerato el 28 y el 29, respectivamente, y no el 14 de spetiembre como estaba previsto. El motivo de esta decisión es doble: hacer PCR a todo el personal docente y a los trabajadores de colegios e institutos y ver la evolución de la pandemia.

En materia judicial, mientras un juzgado impedía por segunda vez el cierre del CETI de Melilla por ocho contagios, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid daba la razón al Gobierno regional y ratificaba sus medidas sanitarias contra la covid-19, ya que consideraba innecesario la autorización judicial para poder aplicarlas. De esta manera, la prohibición de fumar a menos de dos metros y el cierre del ocio nocturno se aplicarán de forma inmediata. El Gobierno regional notificó este viernes 936 nuevos casos y 17 fallecidos.