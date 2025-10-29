El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
J. B.
Miércoles con Lucía Feito, psicóloga

Lucía Feito, psicóloga: «El cambio de hora y el otoño son un verdadero reto invisible para el cuerpo y la mente»

La experta aporta en este artículo una serie de recomendaciones para adaptarnos al cambio horario

Lucía Feito

Lucía Feito

Oviedo

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:29

Comenta

Cada año repetimos la misma escena: cambiamos la hora, anochece antes, los días se acortan. Y aunque parezca un gesto mecánico —mover las agujas del reloj— para muchas personas supone mover también su ánimo.

El cambio de hora y la llegada del otoño son un verdadero reto invisible para nuestro cuerpo y nuestra mente. Menos luz, más frío y rutinas alteradas son una mezcla perfecta para que aparezcan el cansancio, la apatía y el desánimo. No es debilidad ni sugestión: es biología. Nuestro reloj interno y nuestras hormonas (como la melatonina y la serotonina) necesitan reajustarse.

Los efectos ocultos del otoño

Lo que solemos llamar «pereza» es, en realidad, una respuesta de adaptación. Nuestro organismo reacciona a menos luz solar con más sueño, cambios en el apetito y, en algunos casos, ánimo bajo. Para algunas personas es un simple bajón; para otras, puede convertirse en ansiedad, irritabilidad o incluso un trastorno afectivo estacional.

De enemigo a aliado: otro modo de mirar el otoño

El otoño no tiene por qué ser sinónimo de tristeza. También puede ser una oportunidad para escuchar nuestros ritmos y ajustar hábitos. Si el verano invita a la expansión, el otoño invita al recogimiento y al cuidado. Aprovecharlo de esta manera puede transformar nuestra experiencia.

Claves para transitarlo mejor

  • Busca la luz: sal a la calle en las horas de mayor claridad. Un paseo a media mañana puede ser más eficaz que un café.

  • Cuida tu reloj interno: mantén horarios estables de sueño y comidas, incluso en fines de semana.

  • Muévete: el ejercicio moderado al aire libre es un potente regulador del estado de ánimo.

  • Planifica actividades que te ilusionen: no esperes a que llegue la motivación; programar planes agradables combate la apatía.

  • Pide ayuda si es necesario: si el bajón se prolonga, acudir a un profesional puede ayudarte a recuperar el equilibrio.

Un nuevo ritmo para cuidarnos

El cambio de hora es inevitable, pero cómo lo vivimos sí depende de nosotros. Con pequeños gestos podemos suavizar su impacto y convertir esta época en un momento de pausa consciente y bienestar. Porque a veces, cuando el reloj se atrasa, lo que necesita adelantarse es nuestro cuidado personal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido in fraganti al entrar a robar en una casa en Gijón con los dueños dentro
  2. 2 Un juzgado dicta una orden de detención contra Jesús Martínez, propietario del Real Oviedo, y Gerardo Cabrera
  3. 3

    La jueza autoriza a sacar de la balsa de Ribadesella los coches en los que se cree que están Maritrini y su bebé
  4. 4 Herido un joven que circulaba en patinete en Gijón al chocar con un vehículo
  5. 5 Un conductor de 70 años choca contra una valla en Valentín Masip, en Oviedo, y hiere a tres peatones
  6. 6 Dos puentes y cuatro fines de semana largos en Asturias: así queda el calendario laboral de 2026 en España
  7. 7

    Una nueva vida en Asturias tras la dana: «La gente de Villaviciosa se ha volcado para tener una nueva oportunidad»
  8. 8 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl
  9. 9

    Sergio Marqués ya tiene su calle en Gijón: «Desde hoy nuestro padre regresa a casa»
  10. 10 Una madre, a juicio por desatender a su hijo de ocho años y dejar que faltase a clase en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Lucía Feito, psicóloga: «El cambio de hora y el otoño son un verdadero reto invisible para el cuerpo y la mente»

Lucía Feito, psicóloga: «El cambio de hora y el otoño son un verdadero reto invisible para el cuerpo y la mente»