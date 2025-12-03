Cómo cuidar mi salud mental en diciembre: lo que nos afecta y cómo acompañarnos mejor

Agotamiento, presión y nostalgia son emociones que pueden magnificarse en diciembre.

Diciembre es un mes lleno de luces, celebraciones y plane, pero también puede ser un mes emocionalmente desafiante. Como psicóloga, lo veo cada año: detrás de la alegría que parece rodearnos, también aparecen el agotamiento, la presión, la nostalgia y el famoso «cierro el año y hago balance». Y todo esto influye muchísimo en nuestra salud mental.

Quiero compartir algunas de las cosas que más nos afectan en diciembre y cómo podemos acompañarnos para transitar el mes de una manera más amable.

1 La presión de estar bien

En diciembre parece que «toca» estar feliz: cenas, fotos, reuniones familiares. Esta obligación social puede generar mucha culpa si no estamos en ese mismo estado emocional.

¿Cómo cuidarnos? Permitámonos sentir lo que de verdad sentimos. No hay emociones correctas o incorrectas. La autenticidad alivia.

2 El cansancio acumulado del año

Llegamos a diciembre con la energía bajo mínimos. Ha sido un año completo, con desafíos personales, laborales y familiares, y el cuerpo nota el desgaste.

¿Cómo cuidarnos? Escuchar los tiempos del cuerpo. Dormir más si lo pide, bajar el ritmo, decir que no sin culpa y reservar espacios de descanso real.

3 Las expectativas familiares

Reencuentros, comentarios incómodos, dinámicas que se repiten año tras año… Las familias nos remueven, incluso cuando las queremos con locura.

¿Cómo cuidarnos? Poner límites, elegir dónde sí y dónde no queremos estar, preparar frases que nos ayuden a protegernos («prefiero no hablar de eso», «no me siento cómoda con ese comentario»).

4 La soledad o las ausencias

Para muchas personas, diciembre es también un recordatorio de quienes ya no están, de relaciones que han cambiado o de momentos difíciles.

¿Cómo cuidarnos? Honrar lo que duele. Crear pequeños rituales, permitirnos llorar si lo necesitamos y buscar compañía segura cuando lo sintamos.

5 El descontrol emocional que a veces generan las fechas

El consumo de alcohol en eventos, la alteración de rutinas, el poco descanso o la sobrecarga sensorial hacen que estemos más sensibles y reactivas/os.

¿Cómo cuidarnos? Cuidar los básicos: dormir, comer de forma regular, hidratarse, moverse, tomar aire. Lo pequeño también regula.

6 El balance del año

Diciembre nos invita a pensar en lo que hicimos, lo que no, lo que perdimos, lo que ganamos… y a veces ese balance no es tan amable como quisiéramos.

¿Cómo cuidarnos? Mirar el año con compasión. No desde la exigencia, sino desde la humanidad: hicimos lo que pudimos con lo que teníamos.

7 La presión económica

Regalos, cenas, viajes, gastos que se acumulan. Todo esto aumenta el estrés y la sensación de carga.

¿Cómo cuidarnos? Ajustar expectativas y presupuesto. Recordarnos que el cariño no se mide en regalos, sino en presencia, tiempo y vínculos.

Un recordatorio final

Diciembre no tiene por qué ser perfecto. Podemos vivirlo a nuestra manera, con nuestras necesidades, nuestros ritmos y nuestra verdad emocional. Cuidar nuestra salud mental en este mes implica escucharnos un poquito más y exigirnos un poquito menos.

Si este diciembre se hace cuesta arriba, no estás sola/o: es un mes que remueve mucho. Y pedir ayuda también es una forma de cuidarnos.