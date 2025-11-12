El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Miércoles con Lucía Feito, psicóloga

Primeros suspensos: cómo acompañar a nuestros hijos e hijas sin drama

La piscóloga Lucía Feito da las claves para gestionar ese momento, muy importante para su aprendizaje y autoestima

Lucía Feito

Lucía Feito

Oviedo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:56

El primer suspenso suele ser un momento difícil tanto para el niño o adolescente como para la familia. Para los padres, puede generar preocupación, enfado o miedo al «fracaso escolar»; para los hijos, puede suponer vergüenza, ansiedad y sensación de no estar a la altura. Sin embargo, cómo gestionamos ese momento es clave para su aprendizaje y autoestima.

Por qué es importante cómo reaccionamos

El suspenso no es solo una nota; es un mensaje que el niño interpreta sobre sí mismo: «soy tonto», «no valgo» o «he decepcionado a mis padres». Si reaccionamos con gritos, comparaciones o castigos, reforzamos esas creencias negativas y aumentamos la ansiedad. Si, en cambio, lo abordamos con calma, podemos transformar esa experiencia en una oportunidad para aprender estrategias y reforzar la confianza.

Qué hay detrás de un suspenso

Un suspenso no siempre significa falta de esfuerzo. Puede haber muchas causas:

– Dificultades de organización y hábitos de estudio.

– Problemas emocionales (ansiedad, estrés, conflictos familiares).

– Necesidades educativas no detectadas.

– Cambios vitales (nuevo curso, adolescencia, problemas con compañeros).

Comprender el contexto ayuda a dar la respuesta adecuada.

Pautas para acompañarles como padres:

  1. 1

    Mantener la calma y escuchar . Evita reaccionar en caliente. Pregunta primero cómo se siente y qué cree que ha pasado. Esto le ayuda a poner palabras a su experiencia y sentirse acompañado.

  2. 2

    Separar la nota de la valía personal . Deja claro que su valor no depende de las calificaciones. «Has suspendido un examen» no es «Eres un fracaso».

  3. 3

    Analizar juntos las causas . Ayúdale a identificar qué ha fallado: ¿tiempo de estudio?, ¿comprensión de la materia?, ¿estrategias? Convertirlo en un proceso conjunto reduce la culpa.

  4. 4

    Proponer soluciones realistas . Establecer rutinas de estudio, pedir apoyo escolar, hablar con el profesorado o reforzar hábitos básicos como el descanso y la alimentación. Pequeños cambios sostenidos suelen ser más efectivos que grandes castigos.

  5. 5

    Fomentar la responsabilidad, no el miedo . Ayúdale a asumir su parte («qué puedo hacer yo para mejorar») pero sin humillarlo. Reforzar el esfuerzo y los pequeños avances es más motivador que centrarse solo en la nota final.

  6. 6

    Cuidar la autoestima . Reconocer sus fortalezas en otras áreas y validar su esfuerzo es fundamental para que no pierda confianza ni motivación.

En la adolescencia: un plus de empatía.

En esta etapa, los suspensos son más frecuentes por la mayor exigencia académica y los cambios emocionales. La comunicación abierta, el acompañamiento sin juicio y el apoyo en la organización del estudio son claves para que no vivan los errores como algo definitivo.

Cuándo pedir ayuda profesional

Si los suspensos son repetidos y van acompañados de síntomas de ansiedad, tristeza o problemas de conducta, puede ser útil acudir a un psicólogo para explorar qué está ocurriendo y ofrecer herramientas específicas.

En resumen

Los suspensos son parte del proceso de aprendizaje, no una sentencia. La forma en que los padres reaccionamos puede convertirlos en un golpe a la autoestima o en una oportunidad para desarrollar resiliencia, responsabilidad y hábitos saludables. Con calma, empatía y pautas claras, podemos ayudar a nuestros hijos a aprender de los errores sin miedo y a crecer emocionalmente.

Te puede interesar

