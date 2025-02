La UE recuerda a España el requisito de la PCR para los turistas La Comisión pide a Madrid coherencia ante el anuncio de no exigir la prueba a los viajeros procedentes de Reino Unido | El Gobierno responde que es «plenamente coherente» con su decisión»

La Comisión Europea ha pedido este viernes a España «coherencia» en la relajación de las restricciones de viaje por el coronavirus y le ha recordado que el consenso en el seno de la UE es exigir una PCR negativa a los turistas de fuera de la Unión Europea que viajan a un Estado miembro, incluidos los británicos. «Es su responsabilidad, pero pedimos coherencia por el bien de los ciudadanos de la Unión Europea, teniendo en cuenta las necesarias precauciones», ha dicho el portavoz jefe de la Comisión Europea, Éric Mamer, al ser preguntado por la opinión de Bruselas sobre la decisión de España de dejar entrar en su territorio a los turistas procedentes de Reino Unido sin cumplir este requisito.

Además, el portavoz del Ejecutivo comunitario responsable de Interior, Adalbert Jahnz, ha recordado al Gobierno de Pedro Sánchez que la recomendación avalada por consenso por los Veintisiete establece que deben «pedir una PCR negativa a todas las personas de fuera de la UE que viajen por razones esenciales o no, por cualquier función o necesidad», aunque pueda eximir de este requerimiento a los turistas «vacunados». Solo «en el caso específico», ha aclarado Jahnz, de que un Estado miembro eximiera de la PCR a los turistas europeos vacunados en su país de origen podría aplicar la misma exención a los viajeros extracomunitarios.

En este contexto, ha añadido el portavoz, la Comisión Europea espera que los Estados miembro «apliquen este enfoque de manera totalmente coordinada», como establece la recomendación acordada a Veintisiete.

Desde España la repuesta no se ha hecho esperar. El Gobierno español ha defendido que el cambio de criterio establecido para los viajeros británicos desde el 24 de mayo, según el cual no están obligados a presentar ningún test de coronavirus independientemente de si están vacunados o no, «es plenamente coherente con lo que se viene haciendo desde hace muchos meses», a pesar de que Bruselas le ha recordado que el consenso en la UE es limitar los viajes a los «esenciales» con Reino Unido y pedir a sus viajeros una PCR negativa para viajar.

La UE tiene una lista de menos de diez países de fuera del bloque con los que permite viajes no esenciales -aunque sujetos a restricciones como la PCR o las cuarentenas-- entre los que no está Reino Unido a pesar de haberlo planteado recientemente algunos Estados miembro, entre ellos España. Esta lista, en la que están países como Israel, Japón o Australia, no es de obligado cumplimiento porque la gestión de las fronteras es prerrogativa de cada gobierno nacional, pero los Veintisiete se han comprometido a seguir esta línea.

De hecho, en la recomendación pactada establecen que «ningún Estado miembro debería decidir levantar las restricciones de viaje a un país no incluido en esta lista antes de decidirlo de manera coordinada.

En el caso de los viajes dentro de la Unión Europea, los Veintisiete también han consensuado orientaciones para evitar la descoordinación que prevén que solo los viajeros de zonas de verdes pueden quedar exentos de todo tipo de restricciones en sus desplazamientos. Se recomienda que se pida PCR negativa en salida o destino del viaje para las zonas naranjas y rojas y que este requisito sea obligatorio para quienes viajan desde zonas rojo oscuro.

La Unión Europea ultima la entrada en vigor del Certificado Covid para animar al turismo dentro del bloque este verano y que liberará de PCR en destino y cuarentena a quienes acrediten estar plenamente vacunados, haber superado la enfermedad o contar con una PCR negativa realizada en las últimas 72 horas.