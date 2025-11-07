El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Qué rituales de salud son beneficiosos y cuáles no?
La nutrición que funciona

¿Qué rituales de salud son beneficiosos y cuáles no?

La nutricionista Laura Pire analiza la validez de algunas rutinas que aplicamos a nuestro día a día

Laura Pire

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:42

Es cierto que cuando incorporamos un ritual saludable a nuestra vida cotidiana, esto ayuda a ser más consciente del cuidado con las comidas, con el deporte o con la higiene. Por ejemplo, si nos acostumbramos a hacer cinco sentadillas mientras nos lavamos los dientes, es muy sencillo entrar en ese bucle de detalles a cuidar que nos pueden beneficiar en pocos días. Al igual que es fácil caer en la vagancia, cuando ya tenemos unos cuantos hábitos de salud en marcha, es muy fácil continuar con ellos.

El tema de hoy va más dirigido a comentar esos otros rituales basados en ninguna evidencia y que buscan un atajo para conseguir algo como adelgazar sin esfuerzo. Estos son los que debemos analizar para conocer si son beneficiosos, perjudiciales, o peor aún, nos hacen creer que sabemos de nutrición y dietética, y por eso debemos influir en nuestros vecinos para que hagan lo mismo.

Poner una botella de agua a mano cerca de nuestra mesa de trabajo, es un ritual beneficioso. No comer en todo el día y beber caldo de verduras para recuperar el 'tipín' después del fin de semana no lo es.

Tomar agua caliente con limón por la mañana porque notas que vas mejor al baño, siempre dentro de una dieta rica y variada, está bien.

Tomar esto mismo pensando que así vamos a adelgazar sin tomar verduras o comiendo fatal, por contra, es una mala idea.

Toma fruta antes de las comidas porque adelgaza, no tiene sentido. Pero si esto nos hace ir más saciados al plato principal y, gracias a esto, reducimos la ingesta y a la larga podemos perder peso, tiene más sentido. Analiza tus rituales de salud y quédate solo con los que te ayudan a mejorar.

elcomercio ¿Qué rituales de salud son beneficiosos y cuáles no?