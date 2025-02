Sanidad detecta los primeros 6 casos de la cepa californiana

Melchor Sáiz-Pardo | Álvaro Soto Viernes, 5 de marzo 2021, 13:43 | Actualizado 14:33h. Comenta Compartir

Las nuevas cepas del coronavirus siguen extendiéndose en España aunque su presencia todavía no se ha disparado. La última variante detectada en el país es la californiana de la que se ha secuenciado ya 6 casos, según revela el último «Informe sobre la situación epidemiológica de la variante B.1.1.7 de SARS-CoV-2 y otras variantes de interés» publicado este viernes por el Ministerio de Sanidad. Con estos seis casos de la mutación generada en el oeste de Estados Unidos (conocida como B.1.429 y a la que se considera culpable de la fuerte expansión del virus en la costa occidental de Norteamérica) en España ya se han hallado cuatro variantes: la británica, la sudafricana, la brasileña y ahora la californiana.

No obstante, el departamento que dirige Carolina Darias ha decretado la vigilancia sobre diez variantes diferentes, tras incluir en su último listado otras tres cepas originadas en Nueva York, Uganda y Portugal de las que, por ahora, no hay constancia de que estén presentes en España. Además de las cuatro mutaciones presentes en el territorio nacional y las tres nuevas cepas incluidas hoy, Sanidad también monitoriza la nueva mutación danesa, una segunda del Reino Unido y una segunda de Brasil.

El último informe de Sanidad muestra la preocupación de los expertos particularmente con la cepa sudafricana, una de las mutaciones más contagiosas de las que se tiene noticia. Sanidad reconoce que la presencia de esta variante todavía es «baja» con solo 54 confirmados, si bien «no se descarta que pudieran aumentar en las próximas semanas, como ha ocurrido en otros países de nuestro entorno».

La creciente inquietud de los epidemiólogos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige Fernando Simón por esta cepa es porque ya han comenzado a detectarse en el país brotes sin que conste un antecedente de viaje a África. Así, el temor es que esta mutación se expanda «de forma considerable» por España, lo que «podría reducir de forma significativa la efectividad de algunas vacunas» cuyo grado de efectividad contra esta mutación todavía no está comprobada.

La cepa británica, la primera que se detectó -constata Sanidad- está ya muy extendida por España hasta el punto, de que en «algunas zonas de nuestro país» podría suponer ya más del 90% de los casos de covid detectados. Esta mutación, conocida con la denominación científica de B.1.1.7, está aumentado su presencia en España «a medida que va reemplazando a las otras variantes circulantes», asegura el informe.

No obstante, Sanidad no se muestra preocupada en exceso por esta réplica porque, aunque «el riesgo de transmisión sin las medidas adecuadas se considera alto», las «medidas de prevención utilizadas hasta el momento son eficaces». Además, el riesgo de reinfección por esta variante y de disminución de la efectividad vacunal «se considera bajo». No obstante, sí que puede aumentar la mortalidad, avisa el informe.

Sobre la variante brasileña, el CCAES asegura que se han detectado ya tres brotes y dos casos aislados. Según los investigadores, en solo uno de estos escenarios se puedo encontrar una relación con un viaje al país sudamericano. Además, Sanidad destaca que uno de las personas diagnosticadas es un «caso de reinfección probable». Como en el caso de la cepa sudafricana, los epidemiólogos temen que esta mutación sea más resistente a las vacunas.