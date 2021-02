Sanidad estudia prohibir la vacunación con AstraZeneca por encima de los 55 años El Gobierno ordena usar por el momento la fórmula de Oxford con sanitarios de 'segunda línea' y ya estudia un gran reajuste del calendario MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Jueves, 4 febrero 2021, 22:33

Los especialistas del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas estudian la posibilidad de llevar la prohibición de vacunar con viales de AstraZeneca incluso por debajo de los 65 años, tal y como han hecho gran parte de los países europeos. Los técnicos del comité de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud analizan posibilidad de poner el listón máximo de edad en los 55 años, lo que trastocaría de manera notable la ya retrasada campaña de vacunación, dado que los planes del departamento que dirige Carolina Darias pasan por comenzar a partir de marzo a inmunizar a los ciudadanos menores de 80 años y Sanidad esperaba poder contar para ese propósito con los viales de este laboratorio.

Según informaron la noche de este jueves fuentes del Ejecutivo, los expertos a pesar llevar debatiendo sobre este asunto durante tres días no han logrado llegar a un consenso por lo que las discusiones continuaran este viernes por la tarde, donde también se tomará una decisión sobre la posibilidad de inocular una sola dosis a las personas que ya pasaron la infección.

Para los expertos de Sanidad y las comunidades no hay discusión en que los ensayos clínicos que realizaron AstraZeneca y la Universidad de Oxford no hubo una muestra suficiente personas mayores de 65 años como para garantizar la efectividad en ese rango edad. El punto a debate es que varios expertos sostienen que en los estudios previos la inmensa mayoría de los voluntarios tenía menos de 55 años por lo que se desconocería la eficacia real de la profilaxis también en el grupo de entre 55 y 65 años.

Solo Italia, hasta el momento, ha tomado una medida tan drástica como desaconsejar la inoculación por encima de los 55 años. Francia, Alemania, Polonia, Austria, Suecia, Bélgica o Países Bajos hace ya días que han vetado, de una forma u otra, el uso de esta fórmula para los más veteranos por idéntico motivo. Y este jueves mismo Noruega y Dinamarca se unieron a esta prohibición. Suiza, por su parte, el miércoles decidió directamente no autorizar la comercialización de la vacuna en el país helvético para ningún grupo de edad precisamente por la falta de información suficiente sobre los ensayos previos.

Sin embargo, el pasado 29 de enero, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) cuando autorizó la comercialización de la profilaxis no puso ninguna cortapisa para su inoculación en los mayores de 65 años. El único límite que impuso fue por abajo, ya que vetó su administración los menores. Tampoco el Reino Unido, marcando máximos diarios de mortalidad, prohibió su uso en mayores.

El problema para España es que el Ministerio de Sanidad pretendía usar buena parte de las 1.810.575 dosis de AstraZeneca que llegarán a partir de este fin de semana para los siguientes 'grupos diana': el primero, los mayores de 80 años y luego, a partir de marzo, las personas de 70 y después de 60. Por lo pronto, Sanidad ordenó este viernes que las primeros viales de la vacuna de Oxford que lleguen vayan para «profesionales sanitarios y sociosanitarios en activo no incluidos en los grupos 2 y 3», o sea personal que no esté en primera línea de la lucha contra la covid. Sanidad también dispuso que no se vacune con AstraZeneca a personas enfermas.

Profunda remodelación

En el departamento que dirige Carolina Darias, no obstante, reconocen que la decisión «apresurada» de usar las primeras dosis de AstraZeneca con sanitarios todavía no inmunizados es solo «un parche» y que este nuevo contratiempo va a provocar una «profunda remodelación» en el plan de vacunación, ya que Sanidad contaba con poder inmunizar antes de marzo a cerca de 900.000 mayores con dosis de este laboratorio.

La única decisión formal tomada hasta el momento es que todas las personas mayores de 80 años que van a ser llamadas a la inoculación de forma inmediata van a ser vacunadas con fórmulas de ARN mensajero, o sea con viales de las otras dos marcas que ya están distribuyendo en España y en la Unión Europea, Pfizer/BionTech y Moderna.

Según informaron fuentes del grupo técnico a este periódico, en esencia los reparos al uso de la vacuna de Astrazeneca, que se denomina ChAdOx1 nCoV-19, no vienen de que esta fórmula sea o no tan efectiva como en los adultos más jóvenes (donde su eficacia ronda el 94,5%), sino en que los laboratorios en sus primeros ensayos prácticamente no testaron el compuesto entre los más mayores por la celeridad del proyecto y por el temor a que las reacciones en personas de más edad fueran más adversas o menos controlables.

Solo en otoño

Solo a partir de otoño –explicaron estas mismas fuentes- AstraZeneca comenzó los tests, aunque todavía con una muestra poco representativa, con personas mayores. En esa fase 2 la fórmula fue probada en 560 adultos sanos y los estudios concluyeron que la vacuna ofrece «similares resultados de seguridad e inmunogenicidad en los adultos sanos de más edad que en aquellos de entre 18 y 55 años». Según esa primera prueba clínica, la vacuna británica generaba, tal y como se esperaba, una respuesta de las células T (capaces de encontrar y atacar células infectadas por el virus) a los catorce días de la primera dosis y una respuesta de anticuerpos a los 28 días de la dosis de refuerzo (que atacarían al virus cuando circulase por la sangre o sistema linfático).

Pero al tratarse de conclusiones de la fase 2, ese primer estudio no pudo certificar todavía la eficacia de la vacuna entre los más mayores, ya que la muestra de 560 adultos con buena salud (160 de entre 18 y 55 años; 160 de 56 a 59 años y 240 de más de 70) no era suficientemente amplia de acuerdo con los estándares científicos. Ahora, AstraZeneca, que se encuentra en la fase 3, ha aumentado los miembros del grupo y ha incorporado a personas de edad avanzada con patologías previas.