Sanidad se niega a sacar a los «allegados» de los encuentros de Navidad

El Ministerio de Sanidad no tiene intención de sacar a los «allegados» de los encuentros de Navidad. Salvador Illa dejó hoy claro a las autonomías en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que el Gobierno central no va a variar su plan en el que autoriza a que haya desplazamientos entre las autonomías entre el 23 diciembre y el 6 de enero para encuentros entre familiares y «allegados». Diversas autonomías, y particularmente Andalucía y Murcia, han manifestado su intención de no abrir sus fronteras para los viajes que no sean de parientes de sangre. «¿Alguien está en contra en que personas que mantienen una relación afectiva que no cae en una definición clásica de familia puedan reunirse en Navidad o Nochevieja?», preguntó con un punto de indignación el titular de Sanidad, que insistió en mantener a esos «allegados» en las mesa de las celebraciones de estas fiestas a pesar de las críticas por la falta de concreción del término.

En el encuentro de este miércoles, que se celebró en Zaragoza, fueron numerosas las autonomías que pidieron ir más allá en las restricciones pactadas la semana pasada. Comunidades como Galicia ya han anunciado que creen que el máximo de personas en los encuentros de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo deberían limitarse a seis y no a diez. Otras regiones como Euskadi, La Rioja, Navarra, Aragón, Castilla León y Cantabria ya han comenzado contactos para «afinar» ese plan que podrían desembocar en un endurecimiento de las medidas. Sin embargo, Salvador Illa no dio su brazo a torcer. «Hay que cumplir más que endurecer. Si todo el mundo cumpliera el acuerdo no haría falta hacer más. Son ya medidas drásticas, reducen la movilidad y los contactos», apuntó el ministro, quien no obstante reconoció la «preocupación alta» de varias autonomías que ven insuficiente las limitaciones pactadas hasta ahora.

«No permitida»

Dentro y fuera del Consejo Interterritorial, los responsables de Sanidad insistieron en que el único margen de maniobra que el acuerdo deja a las autonomías es limitar a unos días concretos las entradas y salidas de sus territorios dentro de esa horquilla del 23 de diciembre al 6 de enero. El propio Illa recordó a las autonomías que piden más contundencia que en realidad la movilidad esta Navidad entre autonomías «no está permitida», salvo para los reencuentros familiares y con los polémicos «allegados».

Sanidad no solo paró las ansias de varias comunidades por endurecer el plan. También se dedicó a enfriar en el Consejo las expectativas de los que presumían que el Gobierno central iba a dar luz verde de forma inmediata a la petición del Gobierno de Madrid para que se hagan pruebas de antígenos en las farmacias. Tras dos meses de espera, Illa volvió hoy a aplazar una decisión sobre este asunto que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha convertido en caballo de batalla. «Estamos analizando con mucho detenimiento esta propuesta. No queremos prisa si no seguridad», apuntó el ministro de Sanidad, quien garantizó que su respuesta a Madrid no será una carta, sino que habrá una reunión formal.

El Gobierno central también se mostró muy crítico ante las autonomías sobre la propuesta de comercializar test de autodiagnóstico. Illa no quiso anunciar que vetará estas fórmulas, pero casi. El Gobierno –explicó el ministro- ha encargado un estudio a la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta sobre estos test, aunque ya avanzó que prestigiosas instituciones como la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) se han mostrado contrarias a su uso por su falta de precisión. El titular de Sanidad dijo temer que estas pruebas provoque una «falsa sensación de seguridad» entre la ciudadanía.

Casi la única propuesta de las autonomías a la que el Ejecutivo central se mostró favorable fue la de no sacrificar totalmente el sector de la nieve estas vacaciones. Illa se comprometió a respetar la decisión de cada autonomía sobre las estaciones de esquí, aunque recordó que la práctica del deporte blanco no está entre las excepciones para la movilidad entre las autonomías, con lo que las estaciones solo podría contar con los deportistas de sus respectivas regiones. «El deporte individual no provoca problema de contagios, aunque sí ciertas actividades asociadas a la nieve», recordó Illa en clara alusión a las actividades de 'après-ski' como las fiestas y encuentros sociales en locales cerrados.