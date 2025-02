Sanidad notifica 9.568 nuevos contagios y 345 muertes

Los datos de la pandemia continúan mejorando en toda España, que hasta hace una semana se pintaba casi completamente de rojo oscuro en los mapas de la incidencia acumulada y que ahora ya ofrece muchos claros. La incidencia acumulada se quedó este jueves en 206 casos por cada 100.000 habitantes (12 menos que el miércoles), el número más bajo desde el 17 de diciembre, cuando aún no había comenzado la tercera ola.

Además, quince comunidades se encuentran por debajo de los 250 casos que marcan el nivel de riesgo extremo y una, Extremadura, computó un mínimo de 77 que se acerca bastante a los 50 que el Ministerio de Sanidad ha planteado en algunas ocasiones como objetivo. La mala noticia es que los descensos de la incidencia están ocurriendo a distinta velocidad, según las autonomías, y de forma irregular: mientras que La Rioja, Navarra, Murcia, Canarias y Baleares están por debajo de los 150 casos, Madrid sigue en 321, sólo por detrás de la ciudad autónoma de Melilla, que con 431 alcanza el máximo nacional.

Pero la mejora de los indicadores no impide que los técnicos de Sanidad sigan pidiendo prudencia a los ciudadanos y sobre todo, a las comunidades, a la hora de aligerar las restricciones. El director del Centro de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, recordó que la situación «no es buena» y que hasta que la incidencia acumulada no se mueva «entre los 50 y los 100 casos» no se puede pensar en grandes flexibilizaciones.

En concreto, puso la vista en la Semana Santa, el próximo hito vacacional en el calendario, que llegará en apenas un mes (el Domingo de Ramos es el 28 de marzo). «El plan de Semana Santa tiene que ser muy cuidadoso y no se pueden plantear medidas comunes cuando la incidencia acumulada es tan diferente en cada comunidad», advirtió Simón, que pidió no malbaratar el esfuerzo de la población con un exceso de laxitud que supusiera un repunte de los contagios. Aun así, aseguró, «vamos en la buena dirección y podría ocurrir que en Semana Santa estemos en una situación muy favorable».

Igual que la incidencia acumulada, los contagios también se mantuvieron ayer en registros positivos, en comparación con los de la semana anterior, aunque con una tendencia al alza. El departamento de Carolina Darias registró 9.548 contagios en las últimas 24 horas, 300 más que el miércoles y 2.000 por encima del martes, cuando se notificó el mínimo de la tercera ola, con 7.461. Desde el inicio de la pandemia, España ha registrado 3.180.212 casos confirmados con pruebas positivas, aunque según el estudio de seroprevalencia y los propis datos de Sanidad, el número real de contagiados se sitúa por encima de los seis millones.

Un día más, la cifra más dramática llegó en el indicador de los fallecidos, que ayer sumó 345. Continúa aquí la tendencia a la baja que España contempla desde el lunes, pero aun así, sigue por encima del número de decesos de principios de enero (una media de 200 por jornada), antes de que se sintieran los efectos de la tercera ola.

La presión hospitalaria rebajó un listón simbólico. Por primera vez desde el 15 de enero, el número de pacientes covid en las UCI es inferior al 30% (29,62%): 3.123 enfermos de coronavirus están en las unidades de cuidados intensivos. En el total de las camas hospitalarias, los pacientes covid representan el 10,16% del total.

Respecto a la vacunación, la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, avanzó que la Comisión de Salud Pública, en la que están representadas las comunidades y el ministerio, está estudiando si administrar las dos dosis de las vacunas contra el coronavirus, o solo una, en aquellas personas que ya han superado la covid-19. «Se vuelve a debatir sobre cómo actuar en las personas que ya han pasado la enfermedad, si con una o dos dosis», señaló Calzón, aunque no dio más detalles sobre la discusión.