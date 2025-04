Sanidad pone en duda el fuerte desplome de los contagios en Madrid

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Lunes, 5 de octubre 2020, 20:17 | Actualizado 22:06h. Comenta Compartir

Se avecina una nueva tormenta en Madrid a solo horas de que el grupo Covid-19 formado por la Comunidad y el Gobierno central se reúnan este martes para valorar la evolución de la pandemia en la región. Y es que directamente el máximo responsable de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, pusieron hoy en duda las estadísticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que apuntan a un fuerte descenso de los contagios durante la última semana.

Un desplome de casos sin precedentes en la serie histórica del virus hasta el punto de que en solo siete días el número de notificaciones del fin de semana ha pasado de los 13.449 a solo 6.616. «Espero con todo mi corazón, de verdad, que (la situación de Madrid) vaya mejor», apuntó Simón, quien, sin embargo, encendió la llama de la polémica al afirmar que, con la información que está llegando a Sanidad, no se puede afirmar «ni que vaya mejor ni que vaya peor». O sea, o que los datos no son buenos o que el Gobierno de Ayuso no está diciendo toda la verdad, aunque ni Simón ni Illa se atrevieron a acusar a la Comunidad de mentir o de falsear los datos conscientemente.

Simón dejó caer que quizás detrás de este supuesto bajón casos en realidad esté el hecho de que desde la Comunidad de Madrid «no están llegando todos los resultados de antígenos», los nuevos test que dan un diagnóstico en tan solo cuestión de minutos y de los que la región tiene cerca de cinco millones.

Antígenos

El objetivo –se vio en la obligación de recordar Simón al Ejecutivo regional- es que haya descensos en la incidencia «reales», y que no sean sólo «un artefacto en la notificación». El director del CCAES, además, denunció de manera críptica, las «presiones sobre las personas que tiene que hacer las notificaciones» en las diferentes comunidades.

Salvador Illa dijo, por su parte, no querer « entrar en ningún tipo de polémica o discusión pública«, sobre si la caída de los casos es real en Madrid, pero avisó que su departamento, que tiene «muchas dudas» sobre ciertas notificaciones, cree que a la comunidad le queda todavía mucho para poder salir del confinamiento. «Ojalá que los datos sean así», dijo, antes de insistir a la autoridades madrileñas que el «objetivo es bajar la curva». Y que esa meta llevará «semanas». «Semanas muy duras», insistió ante el triunfalismo de la Comunidad de Madrid.