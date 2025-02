Sanidad quiere empezar la vacunación de adolescentes antes del inicio de curso

Melchor Sáiz-Pardo Madrid Viernes, 4 de junio 2021, 10:18 | Actualizado 11:28h. Comenta Compartir

Sanidad quiere empezar a vacunar a los primeros adolescentes antes del inicio del curso 2021/2022. Carolina Darias anunció hoy que su departamento pretende llevar a la Comisión de Salud Pública una nueva modificación de la estrategia vacunal para poder comenzar las inoculaciones de los primeros menores de entre 12 y 17 años un par de semanas antes de inicio de las clases. Fuentes de Sanidad precisaron que las fechas que se barajan son los primeros días de septiembre, ya que en agosto habría dificultades logísticas y para localizar a los chicos.

Esta misma mañana, la ministra de Educación, Isabel Celaá, abrió la puerta a que los alumnos puedan ser vacunados en los centros educativos, aunque es una propuesta que «solo está en estudio», según los responsables de la Ponencia de Vacunas.

La decisión de Sanidad de intentar acelerar la vacunación de los adolescentes en septiembre contrasta con las indicaciones de la Unión Europea. Esta misma semana, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) insistió en que la inmunización de este colectivo no es prioritaria y recordó que los beneficios de vacunar a este grupo «son limitados en comparación con los de otros grupos de edad». Y todo ello en un panorama de escasez de profilaxis. «Debe considerarse cuidadosamente la situación epidemiológica y la vacunación de los mayores antes de poner el foco en los jóvenes», apuntó el ECDC.

Solo con Pfizer

La vacunación de adolescentes se haría de forma exclusiva con la fórmula de Pfizer, que es la única que, por el momento, tiene la autorización de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) para su uso entre los adolescentes. De hecho, la decisión de la EMA el pasado 28 de mayo de dar luz verde a la inoculación entre los chavales es la que ha propiciado que varios países de la UE hayan anunciado su intención de empezar con la campaña de inmunización antes del comienzo del curso.

La Agencia Europea del Medicamento, que desde el 3 de mayo estaba estudiando los documentos presentados por Pfizer para obtener la autorización, dio su visto bueno al uso de la profilaxis en menores basándose en el mismo análisis clínico que ha servido para obtener luz verde en otros países, como Estados Unidos o Canadá. Se trata de un ensayo sobre 2.260 menores, de los que la mitad recibió placebo y la otra mitad el suero. Ninguno de los 1.131 inoculados con la vacuna desarrolló la enfermedad. Sin embargo, sí que hubo 18 casos entre los 1.129 jóvenes que recibieron placebo. El estudio además certificó que la respuesta inmunológica entre los chicos de 12 a 15 años era todavía más robusta que en los jóvenes de entre 16 y 25 años.

Ese estudio, que en realidad sigue vivo porque se seguirá monitorizando a esos adolecentes durante los próximos dos años, concluyó además que la vacuna fue bien tolerada por los adolescentes, con efectos secundarios similares a los observados entre las personas de 16 a 25 años en el ensayo de adultos.

La farmacéutica no detalló esos efectos adversos para este grupo más joven, pero en el ensayo de adultos estos fueron de leves a moderados e incluyeron dolor en el lugar de la inyección, dolores de cabeza, fiebre y fatiga.

Con la posible entrada de los adolecentes en los grupos de vacunación, solo quedarían ya la infancia y los bebes fuera de la inmunización. En marzo, Pfizer comenzó su estudio clínico con la siguiente cohorte de edad, la de los niños de entre cinco y once años, aunque todavía no hay calendario para la presentación de resultados, siquiera preliminares. El consorcio ya tiene previstos otros dos estudios más que aún no han comenzado para los grupos de dos a cinco años y para los bebés de seis meses a dos años.