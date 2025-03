Sanidad afirma que solo dos personas han fallecido por coronavirus en las últimas 24 horas

Miguel Ángel Alfonso Madrid Viernes, 29 de mayo 2020, 17:29 | Actualizado 19:55h. Comenta Compartir

Al Ministerio de Sanidad le consta que el pasado jueves fallecieron solo dos personas por coronavirus en España, un dato que podría situar la mortalidad de la pandemia a niveles de principios de marzo. Sin embargo, la cifra podría ser superior, según matizó este viernes el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, que tras dar la información recordó que las notificaciones de defunción «pueden tardar en llegar». En el informe –el número 120 de la serie histórica– se notificaron 39 nuevas muertes con fecha de defunción en los últimos siete días, como se vienen registrando desde el pasado lunes. La última actualización oficial del total de víctimas se sitúa actualmente en 27.121.

En cuanto al número de contagios, el dato que miran con lupa en esta nueva fase las autoridades sanitarias, se mantiene estabilizado al nivel de los últimos días y se notificaron 187 nuevos positivos, cinco más que el día anterior, la mayor parte en Madrid (61) y Cataluña (57). En total, Sanidad ha diagnosticado mediante prueba PCR o de anticuerpos a 238.564 ciudadanos desde el inicio de la crisis sanitaria.

Estos datos son «favorables» según los expertos que asesoran al Gobierno. En esta llamada etapa de «vigilancia» lo primordial está siendo detectar de forma precoz los focos que se produzca. «Todavía tenemos algunas cadenas de transmisión que, en principio, se están controlando bien», aseguró Simón.

Como novedad, el informe incluye por primera vez datos detallados relativos al personal sanitario. Desde el 11 de mayo, fecha en la que se inicia la cuenta, se han infectado 1.602 profesionales de la salud, 212 en los últimos siete días. La mayoría de estos contagios se ha producido en centros sanitarios (644) y sociosanitarios (321), categoría en la que se incluyen las residencias de mayores, entre otros. «Los sanitarios no solo están expuestos a su ambiente laboral, sino a la población en general, por eso valorar su situación no es fácil», advirtió el epidemiólogo, que ha destacado que la tasa de letalidad de este grupo es menor porque «todos los afectados están sanos y en edad laboral y no pertenecen a grupos vulnerables».

Aunque no se especifica en el informe, Sanidad reconoce que a lo largo de la epidemia se han infectado 51.482 sanitarios, de los que 63 han fallecido. Fernando Simón también detalló que 4.730 profesionales han estado ingresados en hospitalización convencional y 631 en UCI. Además, 7.772 siguen de baja, «no necesariamente hospitalizados».

Síntomas «menos graves»

La rueda de prensa de este viernes también ha servido para que Sanidad confimara que la incidencia de los síntomas del coronavirus sobre los enfermos están siendo en esta etapa de la epidemia «menos graves» y se registre una letalidad menor, como aseguró esta semana un grupo de virólogos italianos. Eso se puede deber, ha explicado Fernando Simón, a que «nuestros grupos mas vulnerables están más protegidos, por lo que es muy probable que los casos que se detectan ahora se den en personas mas jóvenes, mas saludables y menos vulnerables».

A ello se suma que hay más PCR disponibles para la población general, con lo que la detección es más precoz. Según Sanidad, el 85% de los nuevos contagios se han detectado mediante este tipo de prueba en centros de atención primaria, un dato que se eleva al 89% cuando la persona con síntomas acude a un hospital. Cabe recordar que durante lo más crudo de la pandemia, entre finales de marzo y principios de abril, el sistema sanitario solo tenía capacidad para hacer unos 40.000 test diarios, lo que resultaba insuficiente.

También es «más sencillo»en esta etapa de desescalada mantener aislados a los pacientes, con lo que se reduce la transmisión. Actualmente, solo el 11% de los contactos estrechos con estos casos ha desarrollado síntomas.

España registra 29 casos importados de coronavirus Después de tres meses sometidos a medidas restrictivas para mitigar la transmisión local del virus, España ha vuelto a registrar casos importados de la enfermedad. Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas han identificado desde el pasado 11 de mayo «de forma precoz» a 29 personas que entraron en el país infectados por el coronavirus. Además, se ha seguido a 22 contactos de estos viajeros que, bien continuaron su vuelo hacia otros países o se les está haciendo seguimiento en territorio nacional. Preguntado por el caso concreto de dos turistas estadounidenses que habrían dado positivo en Valencia, el epidemiólogo Fernando Simón recordó que «Europa está intentando implementar unos criterios comunes para minimizar lo más posible» los riesgos de importación. «No tendría ningún sentido que otro país europeo aceptara personas de un país con riesgo muy alto pero que otro no le deje entrar con un riesgo de la mitad. Una vez entran en Europa, la movilidad es libre», insistió.