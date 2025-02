Simón apunta que España podría acabar con el virus a finales de 2022

Fernando Simón cree que es probable que España pueda dejar atrás definitivamente la pesadilla del virus a finales de 2022. «A lo mejor a final del año que viene podemos decir que no haya coronavirus. Estamos en esa situación», apuntó el director del Centro ... de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias durante un ciclo de conferencias en Ciudad Real en el que hizo repaso de la pandemia.

Simón, no obstante, evitó hacer más pronósticos porque –insistió- en el futuro «todos son preguntas» y no todas las respuestas las va a dar el grado de inmunización del país, en especial porque hay otras variables como las nuevas cepas que, aunque se mostró confiado de que habrá nuevas profilaxis para combatirlas, reconoció que «lo cierto es que no sabemos qué va a pasar».

«La vacunación va bien, pero el fututo no lo determina solo la vacunación. La inmunidad no solo se puede obtener por vacuna, porque no todos los vacunados se inmunizan, también por haber pasado la enfermedad«, precisó el jefe de la epidemiología española.

De las pocas certezas que apuntó Simón fue que todavía no es el momento de empezar siquiera a pensar en dejar de lado las mascarillas, ni siquiera en espacios abiertos. Según el especialista, hasta que España no alcance el 70% de la población con la pauta completa (33 millones de personas, la inmunidad de rebaño) no debería abrirse ese debate porque se corre el riesgo de «dar un paso atrás».

Población inmunizada

El responsables del CCAES, no obstante, se mostró optimista por el aumento del porcentaje de población inmunizada. Así explicó que a fecha de noviembre, se estimaba que el 9,9% de la población era inmune, estadística que oscila entre el 15,4 y 15,8 en estos momentos por haber pasado la enfermedad. «También tenemos inmunes vacunados, con la primera dosis el 12,8% de la población, que da una inmunidad del 75%, y con la segunda dosis, que produce una inmunidad de alrededor del 90%, un 12,5%. Ahora tenemos entre el 40,3 y 40,6 por ciento de nuestra población inmune por vacunación y la inmunidad crece al día con la vacuna un 1%», apuntó.

Según los cálculos de Simón, el 40% de los casos en la actualidad ya no transmiten por inmunidad y contando que las medidas de seguridad (mascarilla, distancia…) se elimina otro 20 o 30%, todavía en la situación actual t no es aconsejable prescindir del tapabocas, máxime porque aunque se alcance la ansiada inmunidad de rebaño ésta probablemente será «inestable».