Simón pide disculpas por mezclar pasos de Semana Santa y el 8-M

Fernando Simón pidió hoy disculpas por haber mezclado el pasado jueves la Semana Santa y el 8-M en una confusa explicación que el mismo reconoció este lunes que no fue muy afortunada. «No es lo mismo estar bajo un paso de Semana Santa que en una manifestación con distancias», dijo el director del CCAES la pasada semana en una controvertida comparecencia en la que evitó reclamar a la población que no participara en las manifestaciones feministas. «Las personas que tenemos mucha visibilidad tenemos que ser prudentes con las declaraciones», admitió el responsable de Sanidad tras la enésima polémica provocada por su locuacidad en sus intervenciones públicas.

Este lunes, Simón sí que, al menos pareció, desalentar a esas movilizaciones, aunque no lo hizo de forma rotunda «Hay que evitar todas las situaciones que no puedan garantizar esas condiciones de seguridad», apuntó, al tiempo que defendió su actitud hace un año cuando sí que dijo que él animaría a su hijo a participar en el 8-M.

Hace un año aproximadamente en estas fechas, se diagnosticaban los casos de entre 50 y 100 en un día, la incidencia acumulada estaba entre 0,5 y 0,7 casos por cada 100.000 habitantes, había 10 personas ingresadas en UCI por coronavirus en toda España, según los datos que nos habían dado las comunidades autónomas«.

«A día de hoy, por fecha de notificación nos han notificado 5.556 con fecha de diagnóstico de ayer 1.150 y la incidencia acumulada es de 175 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Estamos con una cantidad de personas en las UCI cerca a 3.000 y una ocupación similar al pico de la segunda ola». Estamos en una situación, en la que si bien los datos no son comparables a los de hace un año, todavía no es en absoluto buena«. »Hay que evitar todas las situaciones que no permitan garantizar las condiciones de seguridad«, reiteró.

«Da igual que nos permitan hacer una manifestación o una celebración, da igual que se abra un bar u otro, da igual que se pueda ampliar el aforo de las terrazas o no, la distancia, las medidas de control y precaución se tienen que mantener siempre hasta que consigamos acabar con este virus»