El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO: hoy, todas las canciones de Navidad
Efe

Los sindicatos convocan una huelga indefinida para exigir a Sanidad un Estatuto Marco para todos los profesionales

Cada martes a partir del 27 de enero, de forma indefinida

EP

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:03

Comenta

Las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación -SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde- han anunciado este jueves una huelga indefinida de todos los profesionales sanitarios a partir del próximo 27 de enero, y cada martes, por el rechazo del Ministerio de Sanidad a acordar un nuevo Estatuto Marco que mejore las condiciones laborales de los trabajadores.

«El Ministerio de Sanidad ha rechazado alcanzar un acuerdo para aprobar un Estatuto Marco en el que tengan cabida todos los profesionales. Después de casi tres años de negociaciones, Sanidad no tiene intención de acordar un Estatuto Marco justo, útil y beneficioso para toroso los trabajadores, sin privilegios entre colectivo profesionales», ha señalado la secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, Begoña Ballell.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maritrini y su hija no están en la balsa de Ribadesella
  2. 2

    Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches
  3. 3 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  4. 4 Detenido un vecino de Blimea por agredir a su pareja en el domicilio familiar
  5. 5 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  6. 6

    El Supremo avala que los alumnos asturianos que cursen Religión en Bachillerato se queden una hora más en clase
  7. 7 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  8. 8 La Copa revive al Sporting de Gijón
  9. 9 Una cafetería del centro de Gijón convertida en pinacoteca
  10. 10 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los sindicatos convocan una huelga indefinida para exigir a Sanidad un Estatuto Marco para todos los profesionales

Los sindicatos convocan una huelga indefinida para exigir a Sanidad un Estatuto Marco para todos los profesionales