Sanidad confirma que 450 sanitarios han dado positivo por coronavirus

En las últimas 24 horas se han detectado en España 1.987 casos nuevos de positivos por coronavirus, un 17,7% más que el día anterior, lo que suma un total de 11.178 casos. De ellos, 563 se encuentran en la UCI, 491 han fallecido (lo que incrementa la tasa de letalidad del 3% al 4%) y 1.028 han sido dados de alta (9%), según los datos que ha ofrecido este martes el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, que también ha confirmado que hay unos 450 sanitarios afectados por el virus.

Madrid, con el 43% de los casos, sigue siendo el principal foco del país. «En Madrid la letalidad es del 7%, pero el porcentaje de curados es superior. Durante el primer periodo de la epidemia, los enfermos estaban asociados a grupos de alto riesgo (como residencias de mayores)», añadió Simón.

En cuanto a la recomendación de la OMS que considera que hay que hacer las pruebas a toda la población, Simón ha reconocido que «hasta ayer, se estaba haciendo pruebas a todas las personas con sintomatología», pero ya no se realiza a los enfermos con síntomas leves, a los que se prefiere mantener en casa para no saturar los hospitales. «Lo cierto que todo esto conlleva una logística muy importante, pero con una prioridad básica de atender a los enfermos más graves, hay que retrasarlo. Estamos preparando una logística para poder hacer más pruebas a cualquiera que tenga síntomas. Pero el aislamiento de la población está asegurado, no es lo mismo que estar en casa saliendo», ha añadido el coordinador.

El organismo internacional también ha citado en las últimas horas una serie de estudios que alertan de que los contagiados dados de alta al no presentar síntomas podrían seguir transmitiendo la enfermedad. «Cuando una persona deja de tener síntomas puede seguir hasta el final de su sintomatología en su domicilio, pero genera en la población algunas dudas que los médicos tienen que explicar. Una persona que tiene una prueba negativa de laboratorio puede ser que tenga posibilidad de trasmitir el virus. Estas personas deberían permanecer en cuarentena 14 días tras ser dados de alta hospitalaria», responde Simón, que volvió a recordar que «esto todavía no ha hecho nada más que empezar, la población está siendo ejemplar a la hora de seguir las recomendaciones, pero tenemos que ser conscientes de que esto va a durar, cono mínimo, otros 10 u 11 días, y no sabemos si más».

Bulos por internet

En la comparecencia también estuvo presente José Ángel González, el Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional (DAO), que alertó de los bulos que se están extendiendo en las redes y comentó las primeras operaciones que se están llevando tras el reestablecimiento de los controles en las fronteras terrestres del territorio nacional. González aseguró que la prioridad es mantener el transporte de mercancías y que se está llevando a cabo un plan de actuación en conjunto con Francia y Portugal para estar «armonizados e interconectados».

También ha negado que el Gobierno esté planteando la exigencia de documentos para identificar en la calle a las personas que van a su puesto de trabajo. «No existe ahora un documento, no es exigible. Pero si la persona tiene un documento de su empresa se facilitará mejor su identificación», ha explicado.

«No demoren su vuelta»

La Secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, también ha pedido a los españoles que acutalmetne se encuentran en el extranjero y que quieren regresar a su país de origen que «no demoren su vuelta». Lo ha hecho ante la situación cambiante de cierres de fronteras, reestriciones y cancelaciones de vuelos que se se están produciendo en las últimas horas.

En cuanto a la situación del transporte público este martes, Rallo ha explicado que «hoy podemos decir que los servicios de cercanías han funcionado con normalidad, han funcionado al 25% de lo que viene siendo habitual. Se ha implantado un sistema de monitorización de andenes y las estaciones contarán con la presencia de agentes de la Unidad Militar de Emergencias para ayudar». Los trenes de larga distancia han funcionado con menos del 10% de su ocupación y los autobuses interurbanos un 83% menos.

Ayer se aprobaron varias órdenes ministeriales para la conectividad con Ceuta y Melilla, restringiendo la movilidad con esos territorios y otra limitando la apertura de lugares de restauración en ciertas zonas del aeropuerto. También se flexibilizan los controles a transportitas de carretera.