Torra recomienda a los catalanes no viajar a Madrid

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, lleva semanas poniendo el acento en la situación crítica que a su juicio vive la Comunidad de Madrid, pero esta mañana ha elevado la gravedad y ha recomendado a la ciudadanía de Cataluña no viajar a la capital de España si no es estrictamente necesario. Torra sacó pecho días atrás por que a su entender Cataluña está tres veces mejor que Madrid en cuanto a incidencia de la pandemia y reclamó al Gobierno central y al regional que adoptaran medidas drásticas para frenar la curva de contagios. Esta mañana no solo ha pedido a los catalanes que no viajen a Madrid en la medida de lo posible, sino que ha abogado por realizar controles de temperatura en aeropuertos y estaciones del AVE para los viajeros procedentes de Madrid.

El dirigente nacionalista ha ofrecido ayuda al Gobierno de la Comunidad madrileña pero al mismo tiempo le ha pedido que adopte medidas más «estrictas» en la lucha contra el coronavirus. «Recomendamos que no se viaje a Madrid de ninguna manera, salvo casos excepcionales», ha apuntado en un acto de la Cruz Roja de Cataluña. Torra ha vuelto a comparar los datos de Madrid y Cataluña. «Para mí no es un consuelo que otros territorios estén peor», ha asegurado. Y ha instado a la presidenta madrileña que «no se permita a nadie salir ni viajar a Madrid si no se tiene la certeza de que es negativo».

No obstante, el líder de JxCat ha apuntado que la situación de Cataluña no va en la buena dirección. Y de hecho, ha señalado que el Govern se plantea reducir a seis el número de personas permitidas en reuniones privadas y familiares y contempla además cerrar los parques infantiles. El Govern, aun así, ha aprobado reducir las restricciones en el ámbito cultural en Barcelona y otras 15 ciudades de su área metropolitana. Los equipamientos culturales y los cines podrán abrir a partir de mañana hasta el 70% de su aforo, cuando hasta ahora sólo lo pueden hacer hasta la mitad.