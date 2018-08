«Los tratamientos personalizados mejorarán la calidad de vida de los enfermos de párkinson» Ignacio Fernández Mata, en el laboratorio. / E. C. Ignacio Fernández Mata. Investigador especializado en párkinson en la Cleveland Clinic «Estamos mucho más cerca de poder curar esta enfermedad que cuando yo empecé a investigar hace quince años» JOSÉ L. GONZÁLEZ GIJÓN. Lunes, 27 agosto 2018, 02:22

Ignacio Fernández Mata (Oviedo, 1976) comenzó su labor investigadora gracias a una beca de la Asociación Párkinson Asturias que le permitió ingresar en el HUCA. Desde entonces, ha dedicado su vida a la investigación de esta y otras enfermedades neurodegenerativas, aunque lo ha hecho desde EE UU, donde acaba de fichar por la prestigiosa Cleveland Clinic.

-Lleva quince años investigando el párkinson. ¿Qué resultados ha logrado hasta ahora?

-He contribuido a la identificación y caracterización de genes que contribuyen de forma muy importante al desarrollo de esta enfermedad neurodegenerativa. Además, he construido un consorcio en Latinoamérica (LARGE-PD) formado por once instituciones en siete países que nos está permitiendo, por primera vez, caracterizar el componente genético en estas poblaciones y esperamos que nos ayude a descubrir nuevos genes asociados al párkinson.

-¿Qué diferencias ha encontrado en función de los grupos étnicos?

-En investigación genética, más del 95% de los individuos incluidos en estos estudios son de descendencia europea. Nuestras investigaciones han determinado que, mientras que en aquellos países de Latinoamérica donde existe una mayor influencia Europea los factores genéticos asociados al párkinson son muy similares a los que encontramos en Europa o Estados Unidos, en otros países donde existe una marcada influencia de las poblaciones indígenas estos factores no están muy presentes.

-¿Qué sugieren estos resultados?

-Que quizás otros genes o factores ambientales específicos de estas poblaciones sean los que estén más presentes en estos pacientes de párkinson. Aunque todos los pacientes desarrollen una enfermedad que desde el punto de vista clínico es indistinguible en la mayoría de los casos, parece que la causa biológica (en este caso el gen o genes involucrados) es diferente según la población.

-¿A dónde conduce esta línea de investigación?

-Esto es muy importante si pensamos que la meta del tratamiento del párkinson en los próximos años sea acercarnos más a lo que se hace en otras enfermedades como el cáncer, donde la información genética (que nos indica la causa biológica de la enfermedad en cada paciente) marca el tratamiento más efectivo. Es lo que se ha venido a denominar la medicina personalizada o de precisión.

-Estas diferencias, ¿se refieren solo al origen de la enfermedad o también a su evolución?

-Sabemos que pacientes con variantes genéticas en diferentes genes evolucionan de forma muy distinta. Mientras que algunos genes cursan con formas de la enfermedad más 'benignas', donde la progresión es más lenta, otras son mucho más rápidas y suelen venir asociadas con múltiples síntomas, no solo motores, sino también problemas de la función cognitiva, por ejemplo.

-¿Qué supone para el tratamiento de la enfermedad identificar estos biomarcadores?

-Uno de los problemas más grandes que tenemos en el párkinson es que en el momento del diagnóstico el daño es muy grande. Por lo tanto, hay un gran esfuerzo entre la comunidad científica en la identificación de biomarcadores. Esto nos permitiría poder 'atacar' la enfermedad mucho antes y conseguir parar o ralentizar este proceso.

-¿Qué aportaciones han hecho a la detección temprana de la enfermedad?

-La verdad es que en el párkinson todavía no hemos encontrado ningún biomarcador fiable. Nuestros estudios genéticos lo que sí que han hecho es permitir identificar a ciertas personas con un alto riesgo de desarrollar la enfermedad, y por lo tanto el seguimiento de estas personas nos podrá ayudar a la caracterización de la progresión y a la posible identificación de biomarcadores.

-¿Cómo de lejos se está de encontrar una posible cura a esta enfermedad?

-Estamos mucho más cerca que cuando empecé, hace quince años. Al ser una enfermedad muy compleja y multifactorial, quizás la cura como tal, si pensamos en la cura como la erradicación de la enfermedad, no sea la meta, sino que debemos pensar más en intentar retrasar su comienzo o ralentizar la progresión a través de tratamientos más personalizados que sean mucho más efectivos y permitan a estos pacientes tener una mejor calidad de vida.

-¿Y conseguir mejorar la calidad de vida de los pacientes?

-Yo creo que estamos mucho más cerca de esto. El desarrollo de tratamientos más personalizados y la identificación más temprana de la enfermedad nos lo permitirán.

-¿Por qué eligió EE UU para desarrollar su carrera profesional?

-Hacer investigación es mucho más fácil aquí, el país destina más dinero. Otra ventaja que tenemos aquí es que, si quieres dedicarte a la investigación, el sistema te lo permite.

-¿Cómo fueron sus inicios?

-Tengo muy buenos recuerdos de mis inicios. Siempre me apasionó la biología, y más tarde la genética, y poder tener la oportunidad de vivir de lo que me gusta es increíble.

-¿Se plantea volver?

-Por ahora no, la verdad. Estoy muy contento aquí. Acabo de ser contratado por la prestigiosa Cleveland Clinic para dirigir un laboratorio dedicado a la neurogenética y tengo muchas ganas de ver dónde me lleva esta nueva etapa. Además, tengo a mi mujer y mis dos hijos aquí, y, aunque les encanta España y Asturias, creo que al menos por unos años seguiremos por aquí.