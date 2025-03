Mujeres embarazadas, ¿deben vacunarse contra la covid 19?

El efecto de la vacuna contra el coronavirus en las mujeres embarazadas aún no ha sido estudiado

el comercio Oviedo Lunes, 8 de marzo 2021, 12:58 | Actualizado 16:04h.

¿Se deben vacunar contra la covid 19 las mujeres embarazadas? La ausencia de ensayos clínicos concluidos con población gestante impide ofrecer una respuesta basada en la estadística pero la comunidad científica ya ha analizado las implicaciones.

El Centro para Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos y el Comité Asesor sobre Prácticas de Vacunación (ACIP) abordan este asunto y su conclusión es que se trata de una «elección personal». Para adoptar la decisión es preferible consultar previamente con un médico y atenerse a la información disponible hasta ahora.

Según la evidencia científica a fecha de hoy, las mujeres embarazadas no presentan mayores posibilidades de contagiarse de covid 19 que el resto de la población. Sin embargo, los estudios reflejan que el riesgo de sufrir complicaciones es superior que el del resto de la población de su edad. Aunque la probabilidad de ingresar en la UCI y requerir ventilación mecánica o incluso fallecer es más alta, así como de sufrir partos prematuros, la mayor parte de los casos transcurren sin complicaciones.

Mientras inocularse se plantea como la gran esperanza para el mundo y la vía de salida de la pandemia, respecto a las mujeres embarazadas, la realidad es que hay «datos limitados sobre la seguridad». Lo que se sabe hasta ahora, es que en las pruebas de la vacuna de Moderna no se detectaron problemas de seguridad en los roedores que recibieron las dosis antes o durante el embarazo. En el caso de Pfizer-BioNTech, los ensayos continuan en curso.

Las vacunas ARNm, que son las que se administran durante el embarazo, no contienen el virus vivo y, por lo tanto, no pueden hacer que una persona se infecte de coronavirus. Tampoco interactúan con el ADN ya que no ingresa al núcleo de la célula. «Es poco probable que representen un riesgo específico para las personas embarazadas. Sin embargo, se desconocen los riesgos reales de las vacunas ARNm para las personas embarazadas y su feto», puntualiza.

El segundo asunto a tener en cuenta son los efectos secundarios tras la administración porque la fiebre también se ha asociado a resultados adversos en el embarazo. En caso de brotar, recomiendan acetaminofeno para combatirla. A ello se suman «los riesgos desconocidos de presentar una reacción alérgica grave» y los beneficios de la vacunación.

Con todos estos datos, las embarazadas deben sopesar los riesgos potenciales de contraer el coronavirus, tanto ellas como sus fetos, y en esa valoración ponderar si existen factores previos de riesgo que indiquen una mayor posibilidad de que la enfermedad se complique, en cuyo caso, sí estaría recomendada. En todo caso, la El CRC no recomienda realizar pruebas de rutina de embarazo antes de la vacuna.