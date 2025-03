El Vaticano 'bendice' las vacunas contra el coronavirus

darío menor Corresponsal. Roma Lunes, 21 de diciembre 2020, 21:06 Comenta Compartir

En los foros católicos más conservadores llevan semanas circulando opiniones contrarias a la vacuna contra la covid-19 en las que se asegura que en la fabricación de estos sueros se utilizan restos de células humanas provenientes de fetos abortados, algo que la ciencia niega. Ante las declaraciones de algunos cardenales y eminentes laicos planteando dudas y la confusión general de una parte de los fieles, el Vaticano intentó zanjar este lunes la cuestión al afirmar que las vacunas resultan «moralmente aceptables» y animando por tanto a los católicos a que se las pongan.

La garantía vino de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el antiguo Tribunal del Santo Oficio, que publicó una nota firmada por su prefecto, el purpurado jesuita español Luis Ladaria, en la que se sostiene que en este caso resulta «remota» la cooperación con la interrupción voluntaria de un embarazo. El Vaticano subraya además que la vacunación debe ser voluntaria, porque no constituye una obligación moral, aunque resulta muy recomendable para contribuir al bien común. También pide que los viales resulten accesibles para los países pobres y sin un coste excesivo.

«Existen diferentes grados de responsabilidad en la cooperación al mal», sostiene la Santa Sede, que considera «moralmente aceptables» estas vacunas porque «el deber moral» de evitar la supuesta «cooperación material pasiva» con un caso de aborto no resulta «vinculante» cuando existe un peligro grave, como ocurre ahora con la propagación del patógeno responsable de la pandemia. Doctrina de la Fe reafirma por tanto que es posible inyectarse el suero, aunque se hayan utilizado en su fabricación «líneas celulares de fetos abortados». Ya en 2005 y en 2017 la Pontificia Academia para la Vida se pronunció en la misma línea.

LA CLAVE: Un bien universal. Pide que los viales sean accesibles para los países pobres y que no tengan un precio excesivo

Pese a que el Vaticano da por hecho que las vacunas contra la covid-19 se han desarrollado «con líneas celulares procedentes de tejidos obtenidos de dos fetos abortados no espontáneamente», la ciencia niega que sea así. Los expertos explican que estos preparados no se elaboran con tejidos fetales de abortos, sino que en algunos casos se emplean células creadas en laboratorio con un origen humano remoto, el de dos fetos abortados en la década de 1960 en Suecia y Reino Unido. No se trata, por tanto, de material genético original, sino de líneas celulares creadas a partir de los originales tejidos humanos.

El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría publicó en octubre un informe en el que certifica que «lo usado para la fabricación de vacunas son nuevas células creadas en laboratorio, y no 'células de fetos abortados'». Este organismo intervino después de que se produjeran varias declaraciones antivacunas de personajes públicos, entre ellos uno de los laicos más influyentes de la Iglesia española, el presidente de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) José Luis Mendoza. «Quieren controlarnos cuanto se encuentre la vacuna con un 'chis' (sic) sacado de uno de nosotros. ¡Pero qué se han creído, esclavos y servidores de Satanás!», comentó Mendoza, que le echó la culpa de la pandemia a «las fuerzas oscuras del mal».

Además de con esta declaración, el Vaticano predica con el ejemplo pues tiene previsto comenzar a vacunar durante los primeros meses de 2021 a sus 800 residentes y alrededor de 3.000 trabajadores. El responsable de los servicios sanitarios del pequeño Estado, Andrea Arcangeli, informó hace diez días de que la Santa Sede había reservado vacunas de la farmacéutica Pfizer, las que comenzarán a administrarse en los próximos días en los países de la Unión Europea.

El compuesto permitirá que no se repitan casos como el del limosnero apostólico, el cardenal polaco Konrad Krajewski, que se encuentra ingresado en un hospital de Roma con síntomas iniciales de pulmonía tras contagiarse de coronavirus. La Santa Sede confirmó este lunes su hospitalización y aseguró que se están rastreando los contactos que Krajewski mantuvo en los últimos días.