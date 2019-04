10 alimentos que debes evitar si padeces gases Ensalada de legumbres. / E.C. Si bien las personas que padecen alguna intolerancia alimentaria han de tomar precauciones especiales, todos los que son propensos a sufrir gases han de tener cuidado con determinados alimentos CARLA COALLA Domingo, 7 abril 2019, 17:44

1. Cebolla cruda. Esta hortaliza es una de las causantes de los gases, sobre todo en grandes cantidades. Sin embargo, cuando se toma cocinada, no presenta ningún problema.

Hamburguesa con cebolla caramelizada. / E.C.

2. Habas, aluvias, lentejas, garbanzos y guisantes. Por todos es sabido que las legumbres son unas de las grandes causantes de las flatulencias, así como de los molestos dolores abdominales que pueden llegar a producir los gases. Para que no presenten ningún riesgo, la solución es pasarlas por la trituradora y convertirlas en puré.

Lentejas con setas. / E.C.

3. Brócoli. Es uno de los alimentos que se ha instalado en nuestras cocinas de forma permanente. Entre sus muchas virtudes no solo se encuentra su inconfundible sabor, que casa tanto con proteínas como carne y pescado, como con los hidratos del arroz y la pasta. El brócoli es además fuente de hierro vegetal, una gran ventaja para nuestro organismo. Eso sí, hay que tener especial cuidado con su consumo, pues está íntimamente relacionado con la presencia de gases.

Plato de col china, verdura similar al brócoli.. / E.C.

4. Bebidas gaseosas. Además de contraindicadas por los azúcares que presentan, a nivel nutricional, las bebidas gaseosas resultan sumamente perjudiciales para las personas que padecen gases. Mucha mejor opción es el agua o un zumo o batido de fruta natural.

Anuncio de Coca-cola. / E.C.

5. Lechuga. Otra de las grandes causantes de los gases, que además siempre se come cruda, por lo que no se pueden paliar sus efectos. Eso sí, hay maneras de reducir el impacto, como no mezclando la lechuga con otros alimentos que también provoquen gases. ¡Nada de lechuga y cebolla cruda en el mismo plato!

Plato de ensalada verde. / E.C.

6. Arroz, pasta y cereales, en general, integrales. El lado bueno de estos alimentos es que son los principales enemigos del estreñimiento por su alto contenido en fibra, pero también son grandes causantes de los molestos gases. Por ello, conviene no abusar de su consumo si comienzas a tener molestias.

Plato de pasta. / E.C.

7. Espárragos. Son los mejores diuréticos naturales, pero también provocan gases. Eso sí, cocinados se aminora algo su efecto. A pesar de que son el complemento ideal de la ensaladilla, el resto de ingredientes hace que sea mejor consumirlos por separado.

Plato de espárragos a la brasa. / E.C.

8. Ciruela. Fruta deliciosa que además se utiliza en muchas elaboraciones de repostería, entre ellas, la mermelada. Sin embargo, su alto contenido en fibra la convierte también en una gran aliada de los gases.

Ciruelas. / E.C.

9. Coles de bruselas. Al igual que ocurre con otras verduras de similares características, como el brócoli o la coliflor, las coles de bruselas son causantes de los dolorosos y molestos gases. Por ello, es preferible limitar o eliminar su consumo si estás atravesando una época especialmente afectado/a con este mal.

Coles de bruselas. / E.C.

10. Chocolate. Es uno de los grandes favoritos de la alimentación, pero también puede ser el causante de los gases. No solo el alimento por si solo, sino también en todos los procesados que lo contienen y cuyos ingredientes favorecen la aparición de este mal.