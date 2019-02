Diez cuentas de Instagram que tienes que seguir si vas a empezar a cuidarte Las verduras siempre son una buena opción. / E.C. Consejos de vida saludable, recetas estrella, falsos mitos, incluso recomendaciones literarias, todo cabe en sus perfiles CARLA COALLA Sábado, 23 febrero 2019, 16:30

1. Boticaria García

A la orden del día están los rumores sobre alimentación que se acaban aceptando como leyes absolutas cuando, en la mayoría de los casos, parten de una falsa creencia. Esta doctora en Farmacia nos abre, a través de su perfil de Instagram, un abanico de posibilidades y de alternativas a todos los productos no recomendados que circulan por nuestros supermercados. Además, impone un estilo de vida saludable que pasa por una alimentación sana y equilibrada. Tampoco le falta un punto de ironía que engancha.

Boticaria García. / Instagram de Boticaria García.

2. Realfooding

El nutricionista Carlos Ríos se ha convertido en uno de los rostros más populares de Instagram, además de uno de los más seguidos. En su perfil no solo se ilustran sus propios menús, sino que no son pocos los que la hacen llegar sus propios platos, inspirados en las técnicas que el propio Ríos promociona a través de su cuenta. Los 'realfooders' huyen de los ultraprocesados, apostando por alimentos naturales o lo que él llama «buenos procesados». Está creando escuela.

Plato de pasta. / Instagram de Realfooding

3. Lucía Mi Pediatra

Con su cuarta «criatura en papel» asomando la cabeza, Lucía Mi Pediatra se ha convertido en uno de los referentes del siglo XXI en lo que se refiere a vida sana. Sus consejos, aunque enfocados a los más pequeños de la casa, no dejan escapar a los adultos, pues hace suyo aquello de «predicar con el ejemplo». Además de en alimentación, sus consejos sobre salud, para niños y padres, y la desmitificación de ciertos dogmas la han hecho merecedora del premio Bitácoras al Mejor Blog de Salud.

Fruta para desayunar. / Instagram de Lucía Mi Pediatra

4. Patry Montero

A punto de dar a luz a Layla, su segunda hija, la actriz se ha convertido en uno de las mejores modelos a la hora de apostar por un embarazo saludable (en el más amplio sentido de la palabra). Amante del bikram yoga, Patricia Montero ha apostado por una práctica acorde a su nuevo estado de la que ha ido dando muestras en su perfil de Instagram. De hecho, su perfil de la famosa red social inspira calma y paz por sus cuatro costados, como fiel reflejo del alma de la joven. No en vano, es autora del libro 'Pon en forma tu yo interior', toda una declaración de intenciones.

Patricia Montero practica yoga. / Instagram de Patry Montero

5. Patricia Pérez

Autora del 'best seller' 'Yo sí que como', Patricia Pérez se ha atrevido con la implementación de un estilo de vida saludable que pasa por mantener una alimentación sana y equilibrada, en combinación con una rutina de ejercicios que hacen de su perfil de Instagram un auténtico escaparate de 'Healthy life'. Además, también publica platos sencillos y rápidos de preparar, para que el poco tiempo no sea una excusa contra el cuidado interno.

Plato de pasta de espelta con champiñones. / Instagram de Patricia Pérez

6. BioTrendies

«Haz de tu alimentación tu mejor medicina». Con este mensaje alto y claro, esta cuenta de Instagram es un claro ejemplo de cuidado y mimo gracias a la comida, pero también es una delicia. Cada una de sus imágenes desprende belleza, realidad y frescura, en lo que es toda una apuesta de alimentación sana, basada en la ingesta de productos naturales y bio. Huyendo de los procesados, sumando colores e implementando una nueva forma de disfrutar a través de productos frescos. Además, sus mensajes son insuperables.

Mangos originales y llenos de color y sabor. / Instagram de Biotrendies

7. Amaya Fitness

Esta entrenadora personal y autora de dos libros ejemplifica la simbiosis perfecta entre dieta y ejercicio. Apostando por consejos que van desde el interior hasta el exterior, Amaya nos hace llegar recetas, rutinas de ejercicios y una buena dosis de motivación que lleva implícita cada una de sus fotografías.

Sandwich con muchas vitaminas. / Instagram de Amaya Fitness

8. Fit Happy Sisters

Cuidarse no está reñido con los placeres, al igual que una alimentación sana no te hace prescindir de platos deliciosos y elaborados. El perfil de Instagram de estas dos hermanas valencianas, Sara y Ani, hace que se nos haga la boca agua. Dulce, salado, incluso alternativas caseras a la comida rápida que tanto hace nuestras delicias... Imprescindible.

Flan de mango. / Instagram de Fit Happy Sisters

9. Julio Basulto Marset

Autor de uno más recomendados para papás y mamás a la hora de comenzar con sus hijos la alimentación complementaria: 'Mi niño no me come'. Este nutricionista ha escrito varias obras recomendadas y recomendables sobre alimentación sana, pero también muestra la verdadera cara de la realidad, por ejemplo, de la relación entre comida y cáncer. ¿Se puede combatir el uno con la otra? En su última obra, 'Dieta y cáncer', trata el tema a fondo junto a Juanjo Cáceres. Además, en su cuenta de Instagram muestra los menús por los que apuesta día a día, haciendo uso de sus conocimientos sobre nutrición y dietética.

Desayuno saludable. / Instagram de Julio Basulto

10. Mi Dieta Cojea

El autor es Aitor Sánchez, que también escribió el archiconocido 'Mi dieta cojea, los mitos sobre nutrición que te han hecho creer'. Su perfil de Instagram es un escaparate de buena alimentación, recomendaciones literarias y consejos para mantener un estilo de vida lo más saludable posible. ¿Cómo? Desmontando a su vez falsos mitos sobre alimentación. Todo un lujo.