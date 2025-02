Sancionan al profesor universitario que apoyó a 'La Manada' por criticar el escote de una alumna

E. C.

Luciano Méndez, el profesor al que la Universidad de Santiago de Compostela abrió un expediente por unos vídeos colgados en redes sociales en los que apoyaba a 'La Manada' y sostenía que la víctima «disfrutó», ha sido sancionado de nuevo por la entidad educativa para la que trabaja. En esta ocasión por criticar el escote de una alumna y pedirla que se sentase en la última fila del aula. La chica optó por marcharse de la clase seguida por buena parte de sus compañeros. No es la primera vez que suspenden de sus funciones por un motivo similar a Méndez, profesor de Matemáticas en la Universidad gallega. En 2016 la emprendió contra otra estudiante. Aquella alumna, sobrepasada por la situación y el ataque hacia su persona, optó por dejar la carrera que cursaba.

Este miércoles Méndez quiso defender su última actuación. «Yo no doy clase a mujeres en topless. Me da igual que me mande el rector, el presidente de España o Cristo bendito», espetó el docente, para añadir a continuación que a sus clases se va a trabajar y que él trata de instaurar «la lógica y la razón» en sus alumnos.

El profesor universitario estuvo arrestado el pasado año por agredir a dos policías tras una discusión que se inició después de que Méndez estacionase junto a una comisaría en un espacio en el que no estaba permitido hacerlo. Con anterioridad fue acusado de violencia machista, causa de la que resultó absuelto.