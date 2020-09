Sanidad comenzará a vacunar en diciembre a los grupos más vulnerables Pedro Sánchez. / Foto: Efe | Vídeo: Atlas España recibirá una primera remesa de tres millones de vacunas antes de final de año que destinará a mayores de 65 años y a sanitarios ÁLVARO SOTO Madrid Martes, 8 septiembre 2020, 02:46

Las primeras vacunas del coronavirus llegarán a España en diciembre y ese mismo mes, el Ministerio de Sanidad, en coordinación con las comunidades autónomas, comenzará a inmunizar a los grupos más vulnerables de la población, ha avanzado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Ahora mismo, en la Unión Europea, estamos cerrando contratos con distintas farmacéuticas. La accesibilidad va a ser para todos los ciudadanos europeos y el contrato que ya se ha cerrado es con AstraZeneca y Oxford, ya que es la que es la que ahora mismo tiene los ensayos más avanzados, por lo que esperamos que en diciembre podamos empezar a vacunar a una parte de la población», ha indicado Sánchez en una entrevista en Televisión Española.

Tras este anuncio, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el responsable de Emergencias, Fernando Simón, ofrecieron más detalles. Así, en principio llegarán a España antes de final de año tres millones de dosis de la vacuna de la Universidad de Oxford si ésta continúa superando los análisis clínicos. La remesa española representaría el 10% de los 30 millones de dosis que recibiría en su conjunto la Unión Europea en un primer momento, antes de que el suministro se regularizara. La UE repartirá la vacuna proporcionalmente entre los países siguiendo criterios de población.

Fernando Simón señaló como grupos vulnerables a los mayores y a quienes sufren patologías previas; estos serían los que primero recibirían la vacuna. Posteriormente, la inmunización llegaría a los trabajadores de los servicios esenciales, prioritariamente, los sanitarios, que tienen más posibilidades de contagiarse por el virus al estar en contacto con población de riesgo.

El Ministerio de Sanidad explicó que esta semana comenzará a reunirse con las comunidades autonómas para determinar los criterios de la vacunación, pero Simón aclaró que no habrá preferencias entre unas y otras. «De nada nos serviría que se vacune en las comunidades en las que más incidencia del coronavirus hay si eso significa que llegamos tarde al resto», subrayó. «Lo que nos interesa», recalcó, «es proteger a los más vulnerables».

El ministro Illa contó en un foro organizado por 'El Español' que la Unión Europea comprará vacunas a entre siete y nueve de las farmacéuticas que están desarrollando estos proyectos en todo el mundo, aunque resaltó que la más avanzada, por el momento, es la que están elaborando AstraZeneca y la Universidad de Oxford y que se encuentra ya en fase 3 (ensayos clínicos de seguridad y eficacia en humanos), la previa a recibir autorización para poder ser comercializada. Otras vacunas que por ahora están superando los ensayos clínicos son las de las empresas Moderna, CanSino Biologics, BioNtech y Pfizer y las chinas de SinoPharm y Sinovac.

En su comparecencia de ayer, Fernando Simón también dijo que España está estudiando reducir el periodo de cuarentena de los catorce días en los que está fijado ahora a diez, aunque ha descartado reducirlo a cinco o siete días, como plantea Alemania. «Se está debatiendo la posibilidad de dejar la cuarentena durante diez días, si bien creo que reducirla a cinco o a siete días va a llevar más tiempo», apuntó.

El responsable de Emergencias también se pronunció sobre la posibilidad de que las farmacias comiencen a comercializar test rápidos, y destacó la necesidad de que los resultados que ofrezcan sean concluyentes. «Dentro de las estrategias de muestreo del Sistema Nacional de Salud, no vamos a proponer que se realice ninguna prueba serológica sin asegurarnos de que las pruebas tienen una calidad suficiente. Si los test no son específicos al 100%, los resultados pueden cambiar y no es fácil que en una farmacia se pueda hacer una interpretación correcta», aseveró.

Finalmente, Simón vaticinó que el impacto de la vuelta a clase en el número de contagios puede empezar a valorarse «a finales de la próxima semana o a principios de la siguiente». «28.000 centros educativos es mucho centro educativo, no es difícil que en algún lugar, por alguna razón concreta, pueda haber un brote que se tarde un poco más en controlar», señaló.