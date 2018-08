Sanidad retira sesenta lotes de preservativos Durex por riesgo de rotura La Agencia Española de Medicamentos ha recomendado a los usuarios no utilizar los modelos afectados y acudir a una farmacia para que cambiarlos o recuperar el dinero AGENCIAS Miércoles, 1 agosto 2018, 21:47

Más de sesenta lotes de preservativos masculinos Durex han sido retirados del mercado por riesgo de rotura durante su uso. La orden la ha emitido la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y afecta, en concreto, a los modelos Durex Real Feel y Durex Sin Látex.

La decisión se ha adoptado después de que la empresa distribuidora Reckitt Benckiser Healthcare advirtiese que no cumplen las pruebas de durabilidad (vida útil de 3 años) establecidas por el fabricante. Los preservativos masculinos de látex sintético/ poliisopreno (PI) Durex Real Feel y 'Durex Sin Látex' son productos sanitarios destinados a proporcionar un método de anticoncepción y prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS). Los preservativos PI ofrecen un beneficio a los consumidores con sensibilidad al látex debido a que no contienen este material.

De acuerdo a la información facilitada, se ha detectado que se no cumplen los requisitos de presión de rotura al final de la vida útil del producto.

La Agencia Española de Medicamentos ha recomendado a los usuarios no utilizar los preservativos afectados y acudir a una farmacia para que se lo cambien o se lo reembolsen o, en el caso de duda, ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Durex en el teléfono 900 300 026 (de lunes a viernes de 8 h a 17h).