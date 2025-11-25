Sanidad subasta joyas y relojes de alta gama procedentes del narcotráfico Se podrán adquirir objetos de gran valor, como una cadena de oro que pesa casi medio kilo, por precios de salida que oscilan entre los 50 y los 160 euros. El dinero recaudado se destinará a revertir los daños ocasionados por las drogas

Relojes de alta gama, una cadena de oro de casi medio kilo, un cordón salomónico... Estas son algunas de las 148 joyas que podrán adquirirse a través de una subasta que se celebrará el 4 de diciembre y que organiza el Ministerio de Sanidad a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (DGPNSD). Estos objetos de gran valor proceden del narcotráfico y los beneficios obtenidos con su venta se destinarán revertir en la sociedad los daños ocasionados por las drogodependencias y el narcotráfico.

Las piezas salen a pujas a través del portal especializado 'Escrapalia'. Se han organizado en 148 lotes: 23 lotes de alta joyería, 33 relojes de alta gama y 92 lotes de joyería y bisutería. Los precios de salida van desde 50 hasta los 160 euros. Las piezas de más tasación salen a subasta en lotes individuales.

Según señalan, algunos de los más destacados son una cadena de oro de casi medio kilo, un cordón salomónico o relojes de las marcas Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph Vampire, Rolex Daytona Oro Rosa y Caucho y Rolex Datejust de acero y oro rosa con esfera rosa con brillantes.

La subasta 'on line' estará abierta hasta el 4 de diciembre. Se ha establecido en cada caso un pliego de condiciones a disposición de los potenciales interesados, quienes para participar deberán depositar la garantía solicitada previamente a la subasta. A través de estas acciones se busca asegurar el correcto funcionamiento de esta subasta.

