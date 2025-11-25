El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo En directo: los actos por el 25N en Asturias
Relojes y anillos que se subastarán el próximo 4 de diciembre.

Sanidad subasta joyas y relojes de alta gama procedentes del narcotráfico

Se podrán adquirir objetos de gran valor, como una cadena de oro que pesa casi medio kilo, por precios de salida que oscilan entre los 50 y los 160 euros. El dinero recaudado se destinará a revertir los daños ocasionados por las drogas

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:49

Comenta

Relojes de alta gama, una cadena de oro de casi medio kilo, un cordón salomónico... Estas son algunas de las 148 joyas que podrán adquirirse a través de una subasta que se celebrará el 4 de diciembre y que organiza el Ministerio de Sanidad a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas (DGPNSD). Estos objetos de gran valor proceden del narcotráfico y los beneficios obtenidos con su venta se destinarán revertir en la sociedad los daños ocasionados por las drogodependencias y el narcotráfico.

Las piezas salen a pujas a través del portal especializado 'Escrapalia'. Se han organizado en 148 lotes: 23 lotes de alta joyería, 33 relojes de alta gama y 92 lotes de joyería y bisutería. Los precios de salida van desde 50 hasta los 160 euros. Las piezas de más tasación salen a subasta en lotes individuales.

Según señalan, algunos de los más destacados son una cadena de oro de casi medio kilo, un cordón salomónico o relojes de las marcas Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph Vampire, Rolex Daytona Oro Rosa y Caucho y Rolex Datejust de acero y oro rosa con esfera rosa con brillantes.

La subasta 'on line' estará abierta hasta el 4 de diciembre. Se ha establecido en cada caso un pliego de condiciones a disposición de los potenciales interesados, quienes para participar deberán depositar la garantía solicitada previamente a la subasta. A través de estas acciones se busca asegurar el correcto funcionamiento de esta subasta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  3. 3 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  4. 4

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  5. 5 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  6. 6

    Triana Martínez disfruta ya de su primer permiso de salida de la cárcel de Asturias
  7. 7

    Detenido en La Habana el profesor gallego condenado por violar a una alumna
  8. 8 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  9. 9 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas
  10. 10 Qué fue de Maribel Sanz: de las pasarelas a padecer dolor crónico por una lesión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sanidad subasta joyas y relojes de alta gama procedentes del narcotráfico

Sanidad subasta joyas y relojes de alta gama procedentes del narcotráfico