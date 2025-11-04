Un sargento de Bomberos insiste en que Emergencias no les transmitió cuánto tiempo debían vigilar el Poyo

Tras la 'tempestad' mediática desatada con la declaración judicial de Maribel Vilaplana, este martes era el turno de Gregori Fayos, el sargento coordinador del Consorcio ... de Bomberos. Estos profesionales jugaron un papel clave el día de la dana. Fueron comisionados para la vigilancia del barranco del Poyo, pero supuestamente abandonaron el lugar sin informar al Centro de Emergencias. El testigo lo ha confirmado. Ni siquiera comunicaron los datos de las mediciones, dos en un mismo punto. «No fue un día normal», ha admitido.

El testigo ha subrayado que la orden de Emergencias fue «ejecutada» y como estaban haciendo rescates a vida o muerte se retiraron a la base para continuar con los servicios, según ha explicado. «Si nos hubieran pedido más rondas, las habríamos hecho», adelantó. El responsable aseguró en todo momento que no da órdenes sino que las cumple. Esta vigilancia siempre en referencia al barranco del Poyo. En Requena, en cambio, no pudieron entrar porque estaba desbordado. Esto era alrededor de las 14 horas.

El dirigente de bomberos ha explicado que la orden de vigilancia «no tenía un código de tiempo». Insistió en esta idea: «Nunca nos dijeron que se quedaran toda la tarde o hasta nueva orden o cada 30 minutos». De tal forma que se hicieron las rondas, el barranco iba decreciendo, indicó. El bombero ha explicado que no es competencia suya el hecho de mantener la vigilancia. «Se hizo lo que se pidió». Pero la orden de desmovilizarse debió de darla él. «No lo recuerdo, pero debí ser yo». En anteriores comparecencias, técnicos de Emergencias, han relatado a la jueza que ellos pensaban que los bomberos seguían en los puntos de control asignados. El testigo ha subrayado que ya no se produjeron nuevas comunicaciones, en el sentido del control de cauces, con el Centro de Emergencias.

«Dudo que no se supiera en el Cecopi», ha planteado respecto a la retirada. De hecho, el testigo ha asegurado que un técnico forestal «escuchó la retirada y no la modificó». «Si querían más rondas que las hubieran pedido», trató de zanjar las preguntas de una acusación. De igual modo, su testimonio, favorable en definitiva a los dos investigados, también sirvió para excusar a José Miguel Basset, el jefe de los bomberos y presente en el Cecopi. «No sé si sabía lo de la retirada».

El bombero ha precisado a lo largo de la declaración, de aproximadamente dos horas y media, que esa jornada no fue un día de trabajo normal, que desde primera hora observaron cómo la situación era muy compleja y los rescates se sucedían.

UBE Valencia es el canal de radio por donde se transmitió toda la operativa. «Y está monitorizado por el jefe. Había un operador de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE) que se dedicaba a ello».