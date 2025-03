«Hay que seguir, nada de venirse abajo»

PABLO A. MARÍN ESTRADA gijón. Lunes, 15 de junio 2020, 02:24 Comenta Compartir

Javi Marcos, propietario de la sidrería La Volanta, afronta con buen ánimo y esperanza la reapertura del negocio que comparte con su mujer, Mónica Hurtado, y Fran Marcos, el hijo de ambos en los fogones. Su primera semana con la persiana de nuevo levantada ha sido positiva, asegura el hostelero, para quien «hasta hoy no hay queja. La verdad es que estamos muy contentos desde que abrimos. Lo primero, por el cariño de la gente y por su respuesta en venir a consumir. Incluso entre los clientes de hace muchos años el afecto, si ya era grande antes del COVID, ahora parece que es mayor. Estamos 'asustaos' de esa acogida y 'trabayando' como jabatos», explica.

Y, aunque reconoce que «el tema económico es fundamental», ahora mismo no piensa «en las pérdidas del cierre. Los balances no los hago mensuales, sino anuales, y no cabe duda de que vamos a notar ese bajón y habrá que cubrirlo recortando algunos gastos. Sé, por ejemplo, que este año no voy a poder irme de vacaciones, pero que todos los problemas sean esos», afirma. Confiesa que la falta de liquidez o el futuro de su local le obsesionaron más durante el confinamiento: «La situación que veías, entre el número de víctimas del virus y la economía parada, asustaba y llegué a plantearme, que bueno, que a fin de cuentas tenía un oficio y en un momento dado podía irme a cocinar a la marina mercante o a cualquier otro sitio. Luego, a medida que vas viendo la luz, piensas de otra manera y entiendes que la parte económica, con ser importante, no lo es tanto como el factor humano y que estamos aquí, gracias a Dios, y hay que tirar para adelante. Lamentarse es lo último que podemos hacer», reflexiona.

Javi Marcos se considera afortunado por el apoyo de su clientela y las características de su local que facilitan la aplicación de la nueva normativa, aunque lamenta que «se pongan impedimentos para las terrazas. O que, teniendo en cuenta lo diferentes que son los bares, a la hora de adoptar medidas que no todos pueden seguir, no se nos escuchara a los hosteleros». Elogia el respaldo al sector de EL COMERCIO: «Además de colaborar para que volvamos a tener el periódico, con Yantar habéis sido el impulsor más potente de la hostelería en Asturias, abarcando todo el espectro, algo que ahora también es crucial». Cree que «toca estar unidos para que no se quede atrás ningún sector ni ningún pequeño negocio. Todos somos necesarios para volver a arrancar». Y confía, sobre todo, en Gijón: «Tenemos una ciudad impresionante y, en locales, una oferta de todo. El sector ha cambiado para bien en los últimos años y, sea con el turismo de aquí o el que venga, tenemos armas suficientes para seguir tirando mucho tiempo, así que nada de venirse abajo».