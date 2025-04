Seis detenidos acusados de violar a una menor en un cumpleaños en Valencia

BELÉN GONZÁLEZ Sábado, 3 de octubre 2020, 13:01 Comenta Compartir

Otra violación grupal en un pueblo de la Comunitat Valenciana y otra víctima menor de edad. La Guardia Civil de Xàtiva ha detenido a seis jóvenes, uno de ellos menor, acusados de participar en una agresión sexual en grupo a una adolescente de 14 años en un municipio de la comarca de la Vall d'Albaida.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado sábado durante una fiesta de cumpleaños que celebró un grupo numeroso de jóvenes en un paraje a las afueras de la localidad, cuyo nombre omitimos para preservar la intimidad de la víctima. La adolescente denunció que fue víctima de una agresión sexual en grupo en la que participaron una quincena de jóvenes, según su testimonio. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Xàtiva se hizo cargo de las investigaciones tras tomar declaración a la menor y a varios de los implicados.

Según informaron fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, los agentes que asumieron el caso han detenido ya a seis individuos por un delito de agresión sexual, aunque el número de arrestos podría ser mayor conforme avancen las investigaciones.

Alcohol y drogas

La violación en grupo tuvo lugar después de que los jóvenes consumieran gran cantidad de alcohol y sustancias estupefacientes, que habrían anulado la voluntad de la adolescente, según manifestó uno de los implicados cuando fue interrogado por la Guardia Civil.

Las mismas fuentes del instituto armado señalaron que la investigación continúa abierta para esclarecer los hechos y detener al resto de jóvenes que participaron en la violación. La Guardia Civil trasladó a los individuos a diferentes cuarteles para interrogarlos por separado y determinar el grado de participación de cada uno de ellos.

Según ha podido saber este periódico, algunos de los detenidos reconocieron que mantuvieron relaciones sexuales con la menor, aunque aseguraron que fueron consentidas, mientras que otros negaron haber forzado a la joven y sólo admitieron que presenciaron los hechos.

Teléfonos móviles

Los investigadores de la Guardia Civil de Xàtiva intervinieron los teléfonos móviles a los seis jóvenes detenidos para averiguar si alguno de ellos grabó la violación y revisar también lous mensajes de WhatsApp que enviaron después de los hechos.

Los jóvenes arrestados están acusados de un delito de agresión sexual y serán puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Ontinyent cuando la Guardia Civil termine las diligencias de investigación. La víctima recibió atención médica en un hospital al día siguiente y se encuentra bajo tratamiento psicológico.

El menor quedó en libertad con cargos tras ser interrogado por la Guardia Civil, aunque sigue acusado del mismo delito que los otros jóvenes arrestados y será citado en los próximos días por la Fiscalía de Menores. Los padres de la víctima acudieron al cuartel de la Guardia Civil de Xàtiva y estuvieron presentes cuando le tomaron declaración.

Los agentes de la Guardia Civil comenzaron a detener a los jóvenes, todos ellos de origen búlgaro, a primera hora de la mañana de ayer tras ser identificados por los investigadores del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Xàtiva.

Tras tomar declaración a los detenidos y a la víctima, los agentes tratan de esclarecer si esta pudo haber sido intoxicada con alguna sustancia estupefaciente en el transcurso de la fiesta de cumpleaños, o la menor consumió alcohol y el grupo la violó cuando estaba en estado de embriaguez.

Según informaron fuentes de la investigación, uno de los jóvenes detenidos no participó en la violación, pero fue arrestado por no haber impedido la agresión sexual y no haber auxiliado a la menor.

Después de leerles sus derechos e informarles también del motivo de su detención (un delito de agresión sexual), los agentes tomaron declaración a los jóvenes y les grabaron las huellas para incluirlas en la base de datos de delincuentes, según señalaron las mismas fuentes.

Reacciones y condenas

La ministra de Igualdad, Irene Montero, reiteró tras enterarse de la violación en grupo de la menor de 14 años la firme voluntad del Gobierno de España de eliminar la violencia machista y defendió la urgencia de la ley «sólo sí es sí» para atender y prevenir estas agresiones: «Tenemos que llegar a tiempo».

Montero expresó su apoyo a la menor a través de un mensaje en Twitter: «No vamos a descansar hasta acabar con todas las formas de violencia machista. Todo nuestro apoyo para la víctima, de tan sólo 14 años, salvajemente agredida».

«La #LeySoloSiEsSi es necesaria para atender y reparar a las mujeres víctimas y para prevenir: tenemos que llegar a tiempo», aseveró la ministra de Igualdad en la red social.

Por otra parte, la Comisión contra la Violencia de Género del Departamento de Salud de Xàtiva-Ontinyent mostró ayer también su indignación y repulsa frente a la presunta agresión sexual que sufrió la menor en el municipio de la comarca valenciana de la Vall d'Albaida.

«Estos hechos tan brutales que atentan contra la salud y la libertad de las mujeres y las niñas no pueden seguir ocurriendo en una sociedad que se declara civilizada y democrática. Ofrecemos todo nuestro apoyo a la víctima y a su familia y ponemos los recursos sanitarios a su disposición», señala el comunicado de la Comisión contra la Violencia de Género de Xàtiva-Ontinyent.