El fin de semana deja en España 27.404 nuevos contagiados por coronavirus Sanidad suma 3.023 casos en las últimas 24 horas, lo que eleva hasta 593.730 el número de afectados desde el inicio de la pandemia MELCHOR SÁIZ-PARDO MADRID. Martes, 15 septiembre 2020, 02:17

La pandemia sigue sin tocar techo en esta segunda oleada que sacude España desde principios de verano. Los contagios siguen en aumento, aunque la desaceleración de la transmisión es cada vez más evidente. Sanidad contabilizó este lunes un total de 27.404 contagios durante el fin de semana. De nuevo, otro balance récord de infecciones de esta nueva normalidad. Fueron 844 casos más que los notificados hace solo siete días, pero la noticia positiva es que se trató del incremento de fin de semana menor del último mes, máxime teniendo en cuenta que a mediados de agosto la cifra llegó a doblarse en tan solo una semana.

En el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) están convencidos de que el nuevo pico de la epidemia está cercano, como demuestra el hecho de que los casos notificados en las últimas 24 horas se redujeron a 3.023, la cifra más baja desde el pasado lunes.

La epidemióloga y secretaria de Sanidad, Silvia Calzón, que compareció ayer en sustitución del director del CCAES, Fernando Simón, trató de mostrarse optimista y, sobre todo, evitar cualquier comparación de las actuales cifras con las de la primera oleada. «La situación no es comparable a la primavera», insistió Calzón haciendo hincapié en que la «capacidad asistencial» no está desbordada a pesar de que las cifras siguen creciendo, aunque no a los ritmos del pasado agosto. La secretaria de Sanidad explicó que detrás de los malos datos de este verano que han hecho dispararse los positivos en España hasta los 593.730 casos computados este lunes han estado los brotes del «ámbito familiar y social, esas pequeñas reuniones de amigos donde nos relajamos» y las conocidas como «no fiestas».

Respiro en Madrid

Las estadísticas de los últimos días son las que han hecho que en el CCAES crezca la esperanza, sobre todo cuando comprobaron que Madrid, la gran azotada por el virus en esta segunda oleda, notificó menos de un millar de nuevos contagios en las últimas 24 horas cuando algún día de la jornada pasada llegó a sumar más de 1.500 de contagiados.

Tras prácticamente un mes con todos los indicadores nacionales empeorando día a día, buena parte de los parámetros comienzan a dar signos de recuperación y a confirmar la aparente contención de la pandemia de la que hablaba la pasada semana Simón. Así, el indicador al que miran todos los expertos para conocer la tendencia de la epidemia, el número de casos con fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días, cayó hasta los 5.880 positivos, casi 800 casos menos que el viernes. Los otros parámetros, que no son tan instantáneos, siguieron sin embargo empeorando. La incidencia acumulada, el número de casos en los últimos 14 días cada 100.000 habitantes, volvió a batir récord desde la desescalada con 247,66 positivos, prácticamente el doble que hace un mes.

La parte que, tal y como remarcó Calzón, hace diferente septiembre de marzo aunque las cifras sobre la transmisión sean muy similares es la cuestión asistencial. Y es ahí donde los datos, aunque no acaban de mejorar, no se están deteriorando. El número de entradas por la covid con fecha de ingreso en las últimos 7 días sigue estabilizado en los 1.600, unas cifras muy asumibles para el sistema nacional de salud, según el CCAES. Aun así, en la actualidad hay 9.044 pacientes ingresados por coronavirus, lo que supone un 8,5% de ocupación por la pandemia, un punto más que el pasado viernes.

Sanidad contó este lunes un total de 1.157 ingresos en UCI, tras una nueva cifra de ingresos récord con fecha de entrada en la última semana, 133 pacientes.

Por otro lado, el departamento que dirige Salvador Illa comunicó 207 fallecidos con certificado de defunción en la última semana, la cifra más baja desde el 3 de septiembre. Así las cosas, según las cuestionadas estadísticas de Sanidad, el número total de víctimas mortales de la pandemia se eleva en España a los 29.848 personas