De viajar en patera a encarnar a Don Quijote

sergio garcía Domingo, 23 de mayo 2021, 00:36

Hay peripecias vitales que superan a la ficción. La de Thimbo Samb, un senegalés de 33 años, es una de ellas. Se le puede ver rodando ahora en Mazarrón (Murcia), disfrazado de pirata guineano y empuñando un fusil de atrezzo, mientras por la noches memoriza el guión de una obra de teatro que estrenará en septiembre y en la que da vida a Don Quijote de la Mancha. Esto es así desde no hace mucho tiempo, apenas 5 o 6 años. Hasta entonces Thimbo sobrevivía de temporero, almacenista y mantero a la espera de que se regularizasen sus papeles, empresa harto difícil después de que un funcionario escribiese mal su nombre cuando desembarcó en Tenerife en lo que era su cuarto intento por entrar en España en patera. Pero los milagros existen, o eso piensa él, que por un giro del destino ha pasado de la marginalidad a trabajar en series como 'Antidisturbios', 'Perdida' o ahora 'Fuerza de Paz', de TVE.

Lunes

Lunes

7.30 horas. Llegué a Murcia la semana pasada en la furgoneta de la productora. Me he levantado hace media hora con el tiempo justo para darme una ducha, vestirme y tomar un café. Mientras nos acercamos a Cartagena, repaso el guión. Es un thriller basado en hechos reales y ambientado en Guinea Ecuatorial, que rodamos a caballo entre Madrid y Mazarrón hasta mediados de junio y en el que yo interpreto a un pirata. Me avisan un día y luego pasan tres hasta que vuelven a llamar, pero ahora he encadenado cinco días. Media hora para el vestuario y maquillaje. Empieza el lío.

14.00 horas. Ha sido una mañana dura, rodando primero una violación en la que yo no participaba, pero a la que asistía. Ese tipo de situaciones que te remueven fantasmas por dentro. En la siguiente escena, la cámara me sigue a mí, que hago un seguimiento de los barcos que transitan por la zona. Ha habido que repetir varias veces hasta asegurarnos de que teníamos todos los planos. Paramos para comer –lentejas y salmón con patatas, me encanta el pescado– y aprovechamos para hablar de si estamos o no satisfechos de nuestra actuación, de si hay que incorporar algo más...

21 horas. De vuelta al hotel, se llama Oasis, aprovecho para prepararme algo con la compra del Mercadona. Toca arroz con pollo, que me sale de fábula, aunque la cocina no es lo mío. Llaman a la puerta, pero despacho rápido porque tengo que estudiar el guión de una obra que ensayo en Madrid. En ella doy vida a un Don Quijote negro –¿acaso hay alguien más universal?– que habla en verso y en castellano antiguo. Todo un desafío para mí, porque hay muchas palabras que no sabía ni que existieran .

Martes

8.00 horas. Hoy no rodamos hasta ultima hora y son todo escenas nocturnas, así que voy a aprovechar para visitar a Son Morgaye y Dame Sarry, dos viejos amigos a los que no veo desde que volví a mi país, hace ya siete años. Gente de mi pueblo que también acabó aquí y que lucha por salir adelante. Me han invitado a comer a su casa, pero antes iremos de visita turística.

17.30 horas. ¡Lo he pasado tan bien! Es la misma gente con la que salía cuando éramos críos, con los que jugaba al fútbol o me iba a pescar. ¡Cuántas veces habrán dormido en mi casa! Cuántas cosas han pasado desde entonces. Nunca tuve conciencia de ser diferente hasta que llegué a España. He estado cinco veces en comisaría y todo porque cuando llegué a Tenerife un funcionario escribió mal mi nombre y eso me impidió regularizar mi situación hasta pasados 9 años. Demasiado tiempo tratando de convencer a todos de que mi pasaporte no era falso, de acumular órdenes de expulsión.

Miércoles

10.30 horas. Acabamos de madrugada y cuando llegué a hotel estaba rendido. Vuelvo a Madrid, cuatro horas de viaje que aprovecho para ponerme al día. En la radio hablan de los carteles que Vox ha repartido por todas partes. ¿4.700 euros por mena? Pero, ¿de verdad hay alguien que se crea eso? Yo he sido uno de esos menores y conozco a muchos otros. Chavales sin papeles, y por consiguiente sin paro ni ERTE. Están transmitiendo la idea falsa de que esto es jauja. Auténtico efecto llamada. Dile tú a una madre de mi pueblo con cinco hijos que a cada uno le van a dar esa pasta.Es ridículo. Tengo que hacer un vídeo con lo que está pasando.

21.00 horas. Una ducha, algo de cena y una vuelta con los amigos. Vivo en Vallecas y me gusta escuchar música con ellos. Grabamos vídeos de humor que luego colgamos en las redes sociales. Soy bastante activo en Instagram o en TikTok. Conforme pasa el tiempo voy consiguiendo cosas y gano en confianza. Quién me iba a decir que rodaría con Candela Peña, con Raúl Arévalo, con Roberto Álamo, o a las órdenes de Sorogoyen ('Antidisturbios') o de Marc Vigil ('El silencio del pantano'). Gracias a Esteban Crespo, con quien trabajé en 'Black Beach' voy a protagonizar un corto. Hasta ahí puedo hablar.

Jueves

11.00 horas. He quedado con Aisha, directora y guionista de 'Un sueño', un proyecto en el que lleva trabajando desde hace cuatro años y que me hace mucha ilusión, porque retrata una historia de emigración clandestina, de inmigrantes como yo. Como miles. Buscamos productora, pero es imposible. Tardan meses en recibirte y, cuando finalmente lo hacen, rechazan el dossier sin ni siquiera leerlo. Han llegado a decirnos que no porque 'había muchos negros'. Cosas así son las que duelen. Estoy cansado de esperar a que nos den una oportunidad, creo que es el momento de crearla nosotros mismos. He puesto en marcha un 'crowdfunding' (https://gofund.es/7a5f4757). Crucemos los dedos.

14.30 horas. Me voy a comer con Aisha a un restaurante africano de Lavapiés donde nunca falta el arroz con pescado, típico de mi tierra. Hablamos del guión, de los próximos pasos que vamos a dar. Luego nos vamos a algún museo o a escuchar música. Cuando tenemos más tiempo, incluso hacemos alguna excursión por pueblos de los alrededores.

Viernes

8.00 horas. Apenas he bebido un café y Don Quijote consume gran parte de mis energías. «Nací en un lugar de África de cuyo nombre no quiero acordarme», dice mi personaje, antes de detenerse en Sancho Panza, en Dulcinea... Ocho horas de ensayo, repartidos en dos días a la semana, en la sala Metáfora y con la compañía Teatro Sin Papeles. Llevamos tres meses y estrenamos en septiembre, queda mucho trabajo por delante. Cada día le dedico dos horas al texto, haya ensayos o no, es una cuestión de disciplina.

18.00 horas. El rodaje de 'Fuerza de paz' arrancó en Madrid, pero ahora que han cambiado las localizaciones aprovecho las tardes para buscar proyectos nuevos. Siempre hay cosas que hacer. El año pasado participé en el movimiento Black Lives Matter (en las fotos de Prensa se le podía ver, rodilla en tierra, frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid). Puede que las cosas hayan empezado a irme mejor, pero no soy un negro 'diferente'.