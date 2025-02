«Sin sentido del humor, acabaríamos matándonos»

Le digo de todo corazón: –Es usted un payaso de los pies a la cabeza.

–[Risas] ¡Muchas gracias, es lo mejor que me podría ... decir! Lo que más me gusta en esta vida es hacer el payaso; soy feliz yo y hago felices a los demás.

A Pepe Viyuela (Logroño, 1963), actor, poeta y licenciado en Filosofía, ya saben que le das una silla plegable –da igual que sea en una comunión que en un entierro– y ya tienes garantizada la risa. Es un bendito ganso, un buen tipo sin un pelo de tonto –sin un pelo de nada– y un cómico muy popular: arrasó durante años con su personaje de Chema en la serie de televisión 'Aída', y ha representado con gran éxito en el teatro obras señeras de autores españoles como Buero Vallejo – 'La fundación'– o Jardiel Poncela –'Los habitantes de la casa deshabitada'–. Ay, esos números suyos surrealistas perdidos con las sillas plegables que él sabe hacer deberían ser recomendados por el Ministerio de Sanidad para mejorar nuestra salud, que no gana para sustos, propios y ajenos. «¡Yo es que veo una silla..!», exclama riendo. «Creo que en vez de un corazón tengo una silla, y espero que no se rompa durante muchos años», explica. «Haciendo el payaso con objetos como las sillas y las escaleras –añade– he aprendido mucho, y me he divertido más todavía». El documental 'Marcelino, el mejor payaso del mundo', que él protagoniza, tenía su estreno previsto en el Festival de Cine de Málaga, aplazado a estos días por la pandemia. «La figura del payaso se ha convertido para mí en un referente», cuenta. «Un ser vulnerable», añade, «con mucha capacidad para tropezar y equivocarse, pero que no rinde pese a todo y que, con una gran generosidad, se pone al servicio de la comunidad para darle alegría».

El próximo 3 de septiembre volverá a los escenarios con 'Esperando a Godot', de Samuel Beckett, una producción de Jesús Cimarro, «que está demostrando mucho arrojo»; será en el madrileño teatro Reina Victoria, abriendo temporada. «Está por ver cómo va ser el comportamiento del público», indica.

Pepe Viyuela retomó el pasado lunes, en Teruel, el rodaje de 'García y García', una comedia dirigida por Ana Murugarren y cuyo reparto encabeza junto a José Mota. El argumento parte del malentendido que se produce cuando una aerolínea de poca monta, Hispavia, contrata a dos personas, un experto mecánico y un experto consultor, con el mismo nombre, Javier García. «Estamos siendo ahora mismo», explica, «una microcomunidad que se autoprotege mucho, muy atenta a todas las medidas de seguridad y recomendaciones sanitarias, con la idea de sacar adelante un proyecto. Por fin se ve cómo entre los adoquines empieza a surgir de nuevo la hierba».

–¿Cómo está?

–Preocupado por lo que pueda venir. Las circunstancias no son muy favorables y todo se tambalea. Lo que se ha confirmado, al menos para mí, es que lo más importante es la gente que te rodea, la amistad, la familia, y poder hacer en la vida lo que te gusta. Que la vida podía dar un vuelco en cualquier momento, antes lo tenía claro, pero ahora mucho más. La vida es muy corta y hay que aprovecharla hasta el límite. En este momento, no hay nada seguro y el mundo es un saco de dudas inmenso. Creíamos que éramos muy poderosos los seres humanos, y nos hemos dado cuenta de que no lo somos, de que un microorganismo tan aparentemente inofensivo ha conseguido darle la vuelta al planeta y a nuestras costumbres. Somos muy poquita cosa, y hay que agarrarse a ese poquito que somos para pasar la vida lo mejor posible.

–¿Qué le ha inquietado especialmente?

–Me ha inquietado mucho la falta de visión general del asunto por parte de algunos dirigentes políticos, el hecho de que, en lugar de hacer una piña, se haya pretendido convertir el mundo político en un barrizal; y eso, cuando lo que importaba y estaba en juego era la salud general. Es muy importante darnos cuenta de que es fundamental caminar juntos y tener una sanidad y una educación públicas de calidad, así como atender a la convivencia y a la cultura, que es un sector que en este periodo ha demostrado su gran importancia en nuestras vidas; la cultura no es un mero entretenimiento, es un elemento importante para la cohesión social. Es un momento para unirnos, porque o salimos todos juntos de esto o lo vamos a pagar más caro todavía. No es momento para tirarse los trastos a la cabeza unos a otros, ni tampoco para las opiniones infundadas, muchas veces del todo descabelladas, de un sector de los ciudadanos que de este modo no ayudan nada a la convivencia. Se genera un barullo muy negativo, incluso peligroso, con todos esos descerebrados diciendo barbaridades.

–¿Qué hacer para que no nos falte el sentido del humor?

–Vivir en comunidad, preocuparnos por los otros. El sentido del humor crece y se fomenta en comunidad, es una forma de relacionarnos y de sobreponernos juntos a los problemas; nace, fundamentalmente, del diálogo y de observar mucho a los otros, que son los que nos van a acompañar cuando tengamos que atravesar todos los desiertos que se nos pongan por delante. También está muy relacionado con la felicidad misma que te provoca el estar en contacto con los otros seres humanos, porque al margen de que existan bestias por ahí que están amargándonos la existencia, en general lo que hacen es alegrarnos la vida: los hijos, los padres, los amigos, las personas que queremos, toda esa gente que nos ayuda en algún momento. Gracias a todos ellos podemos mantener vivo el sentido del humor, sin el cual el mundo ya no existiría. Si la especie humana perdiera el sentido del humor, acabaríamos por matarnos los unos a los otros. No tenemos que perderlo, porque ayuda a vivir mejor y es gratis.

«Enamorado de mi país«

–¿Cómo ve este país?

–Independientemente de que creo que es una cuestión del ser humano ese disfrutar mucho, aunque no nos atrevamos a reconocerlo, cuando a los demás no les va tan bien las cosas como a uno o, simplemente, no les va bien, yo estoy enamorado de mi país, estoy enamorado de España, un país al que, en la medida que puedo, intento devolverle todo lo que ha hecho por mí. Creo que somos un pueblo bastante ordenado, y que hemos demostrado, sobre todo en las últimas décadas, un comportamiento ejemplar. Hemos conseguido construir una democracia lo suficientemente fuerte y sólida como para confiar en ella; y no nos lo han regalado, es algo por lo que hemos luchado y por lo que debemos seguir luchando. Creo que tenemos un futuro estupendo como país y que lo vamos a hacer bien. Somos una sociedad creativa y solidaria.

–Con un rey emérito que no da lugar al aburrimiento.

–Juan Carlos I ha metido la pata y ha metido la mano. Lamentablemente para él, por un lado, porque habría podido pasar a la Historia como una figura señera; pero, bueno, con las patas de atrás, como decían mis padres, lo ha estropeado todo. Pero pienso que debemos seguir confiando en la Justicia, y también que el debate en torno a república o monarquía debe estar abierto permanentemente, y no solo ahora por el hecho de que el rey emérito haya hecho lo que parece que ha hecho, porque todavía es 'presunto delincuente'. Yo me declaro y me siento republicano, pero no creo que el argumento de que este rey haya podido actuar mal deba ser utilizado para defender la república, que debe ser defendida por una serie de principios ideológicos. No me parece bien utilizar el caso del rey emérito para defender la república. Creo que no debe cerrarse este debate, pero argumentando y debatiendo tranquilamente, y no aprovechar este caso para embarrar el campo, ni para tirar piedras sobre nuestro propio país y nuestra propia convivencia.

–¿Qué propone?

–Educación. Creo que la educación está para enseñarnos a superar todas esas mezquindades con las que probablemente nazcamos. Pienso que el ser humano no es bueno por naturaleza, sino un animal competitivo, luchador y destructivo; y por eso creo que la educación y la cultura son fundamentales para que esto no sea la selva. De hecho, en las familias ya nos sentimos destronados en cuanto nace un hermanito y empezamos a competir con él y a tener que batallar con los celos. No tengo yo al ser humano por un ser tan maravilloso, lo tengo por un ser más bien mezquino; lo que pasa es que eso se puede llegar a superar. Por eso creo que es muy lamentable que la cultura esté tan amenazada hoy, porque confundimos la rentabilidad económica con otro tipo de rentabilidad que tiene que ver con otras cosas que son importantísimas: la convivencia, la sensibilidad, el compromiso... Con educación y cultura se consiguen sociedades más civilizadas en las que la tolerancia, la convivencia y el respeto son mucho mayores. Y todo esto no se puede valorar económicamente porque, sencillamente, no tiene precio. Su valor es incalculable.

–¿Muy claro qué tiene?

–Que no paso de todo, que me importa lo que le pasa a la gente. Me molestan muchas cosas, como que los platos rotos de todo los paguen siempre los que tienen peor el bolsillo, mientras que los que realmente tienen el poder y el dinero no se aplican el cuento. Y que conste que a mí me gusta vivir bien, sin lujos pero bien.

–¿A qué se niega?

–A la resignación, no me resigno a casi nada. Peleo bastante por lo que quiero conseguir y por lo que creo justo. La resignación no la suelo admitir. Quizás haya que aceptar determinadas cosas imposibles de cambiar, como puede ser el hecho de que nos vamos a morir, pero no me resigno a vivir, el tiempo que tenga de vida, lo mejor posible y haciendo lo que crea que debo hacer con arreglo a mis convicciones y a mis principios.

–¿Vive a gusto y en paz en su pellejo?

–No, no vivo a gusto conmigo mismo; creo que hay muchas cosas en mí que podrían ser mejores, y también que podría haber hecho muchas cosas de otro modo. No me siento orgulloso de lo que he hecho en mi vida, no estoy contento conmigo mismo, no.

–¿Y el paso del tiempo?

–Pues... sintiendo que los años pasan y que el tiempo va dejando su poso, sobre todo en lo que se refiere a mi profesión; con los años vas perdiendo cualidades físicas pero vas ganando en otras cosas, no hay más que ver los espectáculos llenos de sabiduría de Peter Brook. Cumplir años es horrible para muchas cosas, pero para otras es fundamental. A mí me encanta escuchar a los viejos cómicos, me encanta la gente mayor, creo que la gente mayor es un tesoro que deberíamos cuidar mucho más.

Agradecido a la gente

–¿Por qué da las gracias?

–Doy gracias porque cuando busco el apoyo que necesito en la gente que quiero, afortunadamente lo suelo encontrar. En ese sentido me siento un privilegiado: estoy rodeado de gente que me quiere. Tengo mucha gente a la que poder contarle mis penas, y al contrario, y con la que irme a tomar unos vinos. Creo en la amistad, he comprobado muchas veces que es un regalo.

–Le veo a usted muy filosófico.

–¡Es que soy licenciado en Filosofía! [Risas]. A mí me encanta reírme y hacer reír, pero también me gusta pensar, aunque no obligo a nadie que no quiera hacerlo a tener que hacerlo. Yo procuro que no pase un día sin reflexionar sobre el hecho de que estoy vivo, porque no quiero que se me olvide. Y por la noche suelo también echarle un vistazo a lo que ha sido el día. En general, se trata de hacer lo mismo que haces cuando vas conduciendo: mirar hacia adelante pero sin perder de vista el camino que has hecho y sin dejar de estar pendiente del retrovisor.

Pepe Viyuela es autor de poemarios como 'Las letras de tu nombre' –«¿Cómo no he de contarme entre los hombres con fortuna, / si vivo a tres paradas del centro de tus ojos?»– y 'La luz de la memoria', que escribió tras la muerte de su padre.

–¿Logró acostumbrarse a no volver a ver a sus seres queridos perdidos?

–A los seres queridos que se han ido no te acostumbras a no verlos, pero quizás te das cuenta de que no se van del todo. Mi padre hace años que murió y yo lo veo muy presente. Son personas a las que has querido y quieres tantísimo que no se han ido del todo. Están dentro de ti, no te acaban de abandonar, no te dejan.