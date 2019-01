Este año siéntete a gusto en tu piel

Si tú también eres de los que en su lista de propósitos de año nuevo has incluido prestar un poco más de atención a tu piel, este es el momento clave para hacerlo PUBLIRREPORTAJE Viernes, 18 enero 2019, 13:05

Cuidarse más suele ser uno de los objetivos que encabezan la lista de propósitos del nuevo año, y es que, qué mejor forma de empezar que apostando por proteger y cuidar el mayor órgano del cuerpo, nuestra piel. Además, aunque a la mayoría no nos guste, el invierno también tiene sus ventajas, y es que justo ahora es la mejor época para realizar tratamientos que no son compatibles con el sol y el calor.

La doctora Amaya Mañueco, Licenciada en Medicina en la especialidad de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, nos explica qué tipo de cuidados dermatológicos y estéticos son los más apropiados para esta época del año, y poder conseguir así la piel que siempre has deseado.

- Cuidarse no debería de ser una cuestión de temporada, pero cada año sucede lo mismo, llega enero y el año comienza lleno de buenas intenciones entre las que conseguir una piel sana y cuidada ocupa los primeros puestos…

-Así es, y aunque quién más y quien menos sabe que no existen soluciones milagrosas, sino constancia y el mantenimiento de hábitos saludables durante todo el año, suele ser ahora cuando tomamos consciencia de todo lo que deberíamos hacer para cuidarnos más y mejorar nuestra salud y nuestro aspecto.

-La combinación de frío y calefacción suele causar estragos en la piel del rostro, ¿qué tratamientos o cuidados destacaría para poder hacer frente al invierno con nuestra mejor cara?

-Es necesario hidratarse y utilizar los cosméticos más adecuados para cada tipo de piel. Si realizamos deporte o vida al aire libre hay que protegerse del sol, porque el daño que produce es acumulativo, la piel tiene memoria.

-El acné es quizás uno de los problemas que más quebraderos de cabeza da a los jóvenes y no tan jóvenes… ¿cómo puede solucionarse?

-Cada persona tiene un perfil diferente y hay que adaptarse a cada situación, tipo de acné, edad, gravedad y también a los deseos -dentro de la indicación médica aceptada- que tenga un paciente. Hay medicamentos orales y otros aplicados, acnés que se curan y muchos recalcitrantes, pero qué hay que tratar también.

-Y si el problema son las cicatrices causadas por el acné, ¿existe alguna solución para mejorarlas?

-Hay tratamientos que ayudan a mejorarlas tras tener el acné bajo control. Varían en función de la gravedad y del tipo de cicatriz y su extensión. Hay que estimular la síntesis de colágeno, eliminar adherencias y rellenar las zonas deprimidas. Cada persona requerirá normalmente una combinación de varias técnicas.

- Además del área de estética, como especialistas en dermatología la clínica cubre también la parte clínico-quirúrgica ¿es ahora un buen momento para eliminar lesiones cutáneas?

Sí, ésta es también una buena época para eliminar o extirpar las pequeñas lesiones benignas que resaltan de la superficie cutánea, si al paciente le molestan o son inestéticas.

No obstante, ante la duda, lo mejor es consultar al dermatólogo para el diagnóstico y tratamiento de las patologías de piel, cabello y uñas. Desde pequeños tumores cutáneos, nevus (lunares), cáncer de piel, enfermedades inflamatorias, alopecia, acné, rosácea…, hasta problemas estéticos (ácido hialurónico, toxina botulínica, láser terapéutico) por lo que les animamos a que pasen a visitarnos y nos consulten cualquier tema que les preocupe.

-Y ya para despedirnos, como dermatóloga, ¿qué hábitos recomendaría para conseguir mejorar y mantener una piel sana y cuidada durante todo el año?

La clave para mantener un buen aspecto durante todo el año, no está en realizar un tratamiento de choque, sino en el mantenimiento, en el cuidado mes a mes. De esta forma en función de la época del año y de las necesidades que vayan surgiendo podemos aplicar y combinar los tratamientos más adecuados. No obstante siempre me gusta insistir en la importancia de protegerse del sol durante todo el año, ya que mucha gente en invierno se despreocupa y no es consciente del daño que produce.