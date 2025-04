Los sindicatos piden acabar con la «incertidumbre»

O. E. GIJÓN. Jueves, 26 de marzo 2020, 02:17 Comenta Compartir

«La Consejería de Educación está alimentando la incertidumbre entre miles de aspirantes que quieren saber ya a qué atenerse». Ese fue el reproche que desde Suatea lanzaron ayer a la Administración regional, respecto a la convocatoria de oposiciones para Secundaria. Tras la reunión mantenida ayer, el proceso queda en el aire. Es más que probable que se retrase, y de hecho alguna comunidad ya lo ha anunciado en firme. No en Asturias. La cuestión es que todos los sindicatos piden unanimidad en las decisiones, para que todas las comunidades actúen de la misma forma y no volver a los años de la crisis, cuando algunas mantuvieron convocatorias y otras no. Así lo ha solicitado también CC OO, que pide «altura de miras para tomar una decisión común en todo el Estado, que no ponga en peligro las plazas ya aprobadas». En total, en todo el país estaba previsto convocar 27.000 plazas para los distintos cuerpos de enseñanza.

Por otro lado, la Consejería de Educación sigue trabajando en la oferta de formación y materiales para los docentes. La directora general de Ordenación se reunió ayer por este motivo con responsables de Microsoft.