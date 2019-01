«Sobre todo, procuro divertirme» Julián Bonet, en una calle de Gijón, donde vive. / JOAQUÍN PAÑEDA «Conocí a mi compañera por internet, en una página de citas. Es rusa, analista matemática jubilada, y estamos muy contentos, la verdad» AZAHARA VILLACORTA GIJÓN. Domingo, 6 enero 2019, 04:42

«Ahora que soy mayor y estoy retirado, puedo permitirme decir lo que quiera», bromea Julián Bonet (Madrid, 1947), quien fuera director general de Transportes, viceconsejero de Infraestructuras, consejero de Industria y un montón de cosas más. Porque ahí donde ven a este hombre feminista («sois las más listas»), afable, disfrutón y tranquilo, ha vivido un montón de vidas en una sola: se enroló en un mercante «para conocer mundo», trabajó en una almacén de materiales de construcción y en una fábrica de gafas, fue teniente de alcalde en Alcobendas y hasta responsable de Emtusa, donde presume de que no le hicieron «ni un día de huelga. Eso sí: tuve que tomar muchos cacharros con ellos». Pero, sobre todo, uno de los hombres que más sabe sobre transporte en Asturias se lo ha pasado bien. Y eso que la vida le golpeó con fuerza hace ocho años, cuando perdió a su mujer, Candi, con la que tuvo dos hijas que ahora ven con buenos ojos a su nueva pareja: «Es rusa, analista matemática, 57 años, jubilada. Toda su vida fue funcionaria en el Ayuntamiento de Moscú. La conocí por internet hace tres años, en una página de citas, y estamos contentos, la verdad». Desde entonces, se ha aficionado a disfrutar del ballet en el Bolshoi y ha aprendido tres palabras en ruso: «Hola, adiós y cerveza».

-No se ha aburrido, ¿no?

-No. Sobre todo, procuro divertirme.

-¿A qué se dedica?

-Cuando me marché de la consejería, me puse a vivir, a disfrutar de la vida. Fue una época difícil porque había quedado viudo hacía un año y me marché al Sur. Tengo una casa allí, en Sanlúcar de Barrameda, y me dediqué a arreglarla un poco. Veo Doñana desde la ventana. Allí estoy muy tranquilo. Es mi refugio.

-¿De dónde ha sacado esa energía?

-La forma de ser de mi padre me imprimió carácter. Le condenaron a seis años por ser oficial de la República, le quitaron los títulos universitarios... Le juzgaron a él y a mi abuelo. Estuvo en un campo de concentración, pero se escapó y se dedicó a muchas cosas. Tenía muchísima iniciativa. A mi padre le decías: «Quiero esto». Y te contestaba: «Muy bien, pues arréglatelas». El día que me fui a la mili, me dio cien pesetas y le pregunté: «¿Para que tome un café?». Y era para todo el servicio militar (Risas).

-¿Cómo desembarcó en Asturias?

-Pues porque estaba trabajando en una empresa y escuché a los camioneros que iban a pagar el gasoil, que se abonaba por meses, decir: «Hay unas chicas muy guapas en la gasolinera». Y pensé: «Ah, pues este mes voy yo a pagar». Así conocí a mi mujer, que era de Mieres. Las de Mieres son duras y no se fiaba, pero nos casamos y empecé a querer venir a Asturias como fuese, porque esto me gusta mucho, los paisajes, la gente...

-Hasta que lo consiguió.

-Sí. Estaba en la Federación Española de Municipios y un día, en Valencia, el alcalde de Mieres me dijo: «¿Tú no quería ir a Asturias? Pues está buscando Pedro de Silva un director general de Obras Públicas». Yo creí que era de broma. Eso era en octubre. Bueno, pues es diciembre me estaban esperando para una reunión. Era un momento complicado porque Leguina me quería para otro puesto, así que llamó a Pedro de Silva y le dijo: «Oye, que me lo estás quitando». Y yo pensando: «Se están peleando por este inútil» (Ríe). Y, en medio de todo el follón, Barrionuevo me llamó para ofrecerme ser gobernador civil en Palencia. Le dije que no: que yo me iba para Asturias, que en Palencia había mantas y mucho frío, que no lo veía. Así que aquí acabé. Tenía 41 años.

-Le tocaron el 'Petromocho', las movilizaciones de Duro Felguera y Naval Gijón y bregar con Villa. ¿Qué piensa cuándo ve ahora al 'Tigre de Tuilla'?

-Que nos engañó a todos. Tenía demasiado poder. Era muy difícil y estaba poco acostumbrado a que le contradijeran. Me acuerdo que, cuando tomé posesión del cargo de consejero, decidí que iba a presentarme a los secretarios generales de los sindicatos. Pero me dicen que Villa estaba en el hospital porque le habían operado de aquello de la hernia, lo de la caja de sidra... Así que decidí ir a verlo al hospital. Me desplacé al Adaro, allí en las Cuencas, viejo, cutre... Se había empeñado en operarse allí por imagen y la antesala de aquella habitación era como la corte de Luis XVI. Todos allí esperando para ser recibidos, alcaldes incluidos. Total, que entré y dijo desde la cama: «Vosotros, salid». Solo se quedaron él y su hermano Hermógenes y una de las primeras cosas que me espetó fue: «Tú no tenías que ser el consejero de Industria, porque nosotros, los del Soma, proponíamos a otra persona». Así, marcando territorio. Y yo le respondí: «Pues ahora me vais a aguantar».

-¿Cómo ve las Cuencas?

-Me da pena. Se han hecho muchas cosas, pero con poco criterio. Se ha gastado mucho dinero, fondos mineros, en cosas que no generan empleo.

-Algunos acusan de parálisis a Javier Fernández.

-Le ha tocado una época complicada con un Gobierno del PP en Madrid. Luego, se ha encontrado con lo de la minería, que es un golpe duro. Y ahora que está Sánchez en la Moncloa también tiene sus dificultades, porque no es de su cuerda, así que tampoco le ayudan demasiado. Barbón es un chico serio, pero muy nuevo.

-¿Usted es pedrista o susanista?

-Ni susanista ni pedrista. Creo que, en este momento, nos faltan líderes de peso como González, Guerra... A estos les falta chispa. Tienen que ser más carismáticos. Y Sánchez, además, se está equivocando con el problema de Cataluña. Diálogo siempre, pero hay que ser más rígido. No se pueden aceptar tantas cosas como se están aceptando. En Asturias, eso nos va a perjudicar.

-También nos perjudica el peaje del Huerna.

-Ese peaje tenía que terminar en 2021, pero el señor Cascos les regaló la prolongación hasta 2050 y no hay nada que hacer.

-Y la demora en la Variante.

-Es muy triste porque se han perdido muchos años. En Asturias nos gusta discutir. Y nos gustan las discusiones que no sirven para nada. Estamos discutiendo que si el ancho ibérico o el internacional y Madrid se aprovecha de eso. Cuando ves a la gente en el Parlamento diciendo tonterías como que con el ancho internacional los trenes irán más rápido, piensas: «¡Cuánta ignorancia hay!».

-Tampoco estamos mejor en las comunicaciones aéreas.

-En Asturias, el problema que tenemos es que somos un millón de habitantes y no podemos estar viajando todo el tiempo. Y tampoco podemos tener aviones muy grandes porque hay que llenarlos. Así que tenemos que buscar destinos y aviones de tamaño mediano y, además, en algunos casos, con ayudas a las compañías. En regiones como esta, periféricas, no hay más solución. La pelea está en conseguir estar bien comunicados con Madrid y Barcelona. Luego, lograr algunos destinos nacionales que consigan movilidad como Sevilla y Valencia y algún otro como París y Londres como centros de distribución a otros lugares.

-Los precios están por las nubes.

-Con meter varias compañías y con la variante solucionas el problema de los vuelos a Madrid. Porque, en cuanto tengas varias frecuencias de tren, o las compañías aéreas bajan los precios o se quedan sin viajeros.

-¿Qué le pide a 2019?

-Virgencita, que nos quedemos como estamos. Y seguir cobrando la pensión (Ríe).