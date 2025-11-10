Solicitan 19 años de cárcel por maltratar y violar en Donostia a la que fue su mujer 40 años

«Inútil», «loca», «gilipollas», «no vales para nada», «te voy a mandar a tomar por c...». Expresiones así habría lanzado un vecino de Donostia a ... la que durante cuatro décadas fue su mujer, con la que tiene dos hijos en común y a la que habría llegado a violar en una ocasión en la última década. La Fiscalía de Guipúzcoa pide para este hombre unas penas que suman 19 años de cárcel por los delitos de agresión sexual y varios tipos de maltrato y vejaciones injustas, como empujones, tirones de pelo, golpes en las manos o agarrones del cuello. El acusado será juzgado este miércoles y jueves en la Sección Tercera de la Audiencia de Guipúzcoa.

Según recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso este periódico, los hechos enjuiciados habrían sucedido en el marco de una relación sentimental que se prolongó entre los años 1978 y 2021, cuando el Juzgado de Violencia sobre la Mujer adoptó una medida de protección hacia la supuesta víctima, a raíz de una discusión que la pareja mantuvo en su domicilio y que habría acabado con un ademán del varón para darle un cabezazo.

Durante su convivencia, «el procesado, de manera continuada, sistemática y persistente para imponer su voluntad (...) mantuvo una actitud autoritaria y agresiva» con la mujer, a la que propinaba «empujones y golpes en las manos, agarrándole del cuello, tirándole del pelo, sacándola del vehículo utilizando la fuerza». Además, «controlaba los movimientos de su pareja y, con ánimo de atemorizarla, arrojaba objetos al suelo y se los lanzaba (a ella), daba golpes en el mobiliario...».

«Sin consentimiento»

Asimismo, «con ánimo de menoscabar su dignidad», profería a la mujer insultos y expresiones vejatorias. Un día de 2016 o 2017 que la mujer estaba acostada, el varón accedió al dormitorio «pretendiendo mantener relaciones sexuales». Y ante la negativa de ella, él «le agarró de las piernas, se las abrió y la penetró vaginalmente sin su consentimiento».

En su relato de los hechos, el Ministerio Público señala que uno de los hijos, que tiene reconocida una discapacidad del 65%, también fue objeto de insultos y expresiones por parte de su padre como «sal más a la calle a ver si te contagias del covid», «inútil» o «te voy a echar de casa».

Según cuenta el Diario Vasco, por estos hechos, la Fiscalía de Guipúzcoa reclama para el encausado 12 años de prisión por un delito de agresión sexual, 3 años por maltrato habitual y 4 años por sendos delitos de maltrato no habitual en el ámbito de la violencia de género. Asimismo, reclama dos penas de 30 días de localización permanente por un delito de vejaciones injustas en el ámbito de la violencia de género y otro de violencia doméstica.