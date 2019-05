«Me sorprendió que me gustara Nueva York» Pablo Maojo, fotografiado con un tronco de castaño al hombro y junto a un roble con los porreos de la ría de Villaviciosa. / JOSÉ SIMAL El escultor Pablo Maojo es un hombre de aldea apegado al terruño, pero con una mirada universal | «¿Que en qué momento descubrí que hago obras de arte? Todavía no llegué a pensar que lo sean» M. F. ANTUÑA Domingo, 5 mayo 2019, 03:41

Es un hombre de aldea, apegado al terruño, a lo suyo, pero tiene también ese toque universal Pablo Maojo (San Pedro de Ambás, Villaviciosa, 1961), no solo porque su arte lo es, sino porque ha visto mundo y ha encontrado el sabor del pueblo hasta en el asfalto de Nueva York. Nació en casa en una familia de cinco hermanos y no le duelen prendas en reconocer que su infancia no fue feliz en ese barrio de Castiello del que nunca jamás ha salido, al que siempre vuelve, donde tiene su estudio, donde trabaja la madera y le da color, donde nació una vocación que no sabe muy bien por qué nació. «Tengo una madre que bordaba sábanas, una abuela que hacía ropa, que medía la sisa y trabajaba con patronaje; ver la tela encima de la mesa de la cocina, con el jaboncillo para hacer el dibujo, pues al final todo eso termina siendo volumen... Nunca fui buen estudiante, pero tuve la facilidad para ver el tema espacial; y luego la madera y el color me vienen de un bisabuelo mío, Benito el Roxu, que se dedicó a hacer santos e hijas... No sé, siempre me gustaron la carpintería y la madera, siempre me gustó trastear», resume, sin encontrar el porqué de las cosas, sin saber si quiera a día de hoy, muchas exposiciones después, muchas piezas vendidas, elogiadas y admiradas, si lo que hace es arte. «¿Qué en que momento descubrí que lo que hacía eran obras arte? Todavía no llegué a pensar que lo sean», dice.

El niño de cara triste en las fotos pisó Gijón por primera vez cuando tenía 10 o 11 años y recuerda que se mareó en el coche de camino. Aquel primer encuentro con la ciudad fue la respuesta a años de fantasías sobre cómo debía ser un lugar que entonces era tan distinto y tan distante de la aldea. «Desde casa se veía la claridad de Gijón, ahora no se aprecia tanto, pero entonces se localizaba fácil y yo ensoñaba sobre cómo sería Pumarín, si sería un lugar con muchas casas y árboles».

Estudió en Villaviciosa, anduvo por Oviedo, vivió en Cercedilla, en la Sierra de Madrid, pero en su mundo siempre está Villaviciosa, con la ría al fondo, con las preguntas sobre la contaminación, la mala gestión del territorio, la situación de los porreos, el lugar que elige para fotografiarse, en una mirada al pasado, al por qué de esa Villaviciosa sin tren y sin industria, y también al futuro.

Pero, por mucho que presuma de aldeanía, Pablo Maojo ha visto mundo. «Fue una sorpresa la primera vez que estuve en Suecia, me gustó mucho, y Dinamarca, me atraen los países del Norte», apunta un hombre siempre con lugares pendientes. «Hay muchos sitios a los que me gustaría ir, como Roma, o Florencia, pero fíjate un sitio que no me atraía nada, pero por amistad y por casualidad fui, fue Nueva York y me sorprendió a mí mismo lo que me gustó, me gustó la hostia, me pareció que es muy pueblo».

La metrópoli no deja de ser un pueblo y el pueblo un lugar con más amplitud de miras que la ciudad. Lo tiene claro: «Vivo en un alto, la perspectiva es muy amplia. Es mucho más cerrada una ciudad o una villa que el campo», concluye. Y eso que él compatibiliza ambos. Va a diario a San Pedro de Ambás, pero las noches las pasa en Villaviciosa.

La doble vida de un artista que se dejó seducir por Picasso desde muy joven, desde aquellos tiempos de instituto en los que mientras otros hacían deporte o jugaban a la pelota él andaba con Felipe dibujando y copiando cómics. «Me acuerdo de un álbum de cromos coleccionables de mis hermanos en el que aparecían cuadros de Picasso, de Dalí, de Giacometti», rememora el artista, que un buen día cayó en la cuenta de que su obra tenía algo en común con la de Torres García. Influencias inconscientes para el arte de quien fue gran amigo de Rubio Camín. Eran los dos, decía Camín, «del mismo prao», y gustaban de charlar largo y tendido, pero en lugar de arte hablaban de la vida, de las cosas, de la ciudad y de la aldea.