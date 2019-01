Sporting Álvaro Jiménez: «No creo que nadie se quiera tirar del barco» Álvaro Jiménez, en un entrenamiento. / Arnaldo Gacía El jugador comenta que «contra el Dépor no estuvimos tan mal como dicen, acabarán llegando los resultados» ANDRÉS MAESE Gijón Miércoles, 30 enero 2019, 12:48

El Sporting está tocado. Así lo reconoce Álvaro Jiménez, que asegura que «estamos fastidiados porque perdimos una oportunidad de recortar distancias y ganar ante un rival directo como el Deportivo». Además, añadió sobre el último partido liguero que «no creo que el resultado fuera justo. La gente en caliente pensaba que era de otra manera, pero luego lo ves con calma y te das cuenta de que tuvimos nuestras ocasiones».

Los rojiblancos comenzaron la semana con una sesión matinal tras disfrutar de una jornada de descanso. El equipo se encuentra a ocho puntos del 'play off', pero no le pierde la cara al objetivo de regresar a la zona alta de la clasificación. «No creo que nadie se quiera tirar del barco. Todos los compañeros lo estamos dando todo y hay muy buen ambiente. No creo que los resultados nos acompañen, pero si seguimos así acabarán llegando las victorias».

Sobre su continuidad sobre el campo, se mostró contento, pero especificó que «no estoy en mi mejor momento. Cuando uno da su merjor versión es para sumar en el equipo y no está siendo así. Estoy bien, pero no es mi mejor momento».